Sangrienta emboscada en Neuquén: apuñaló al novio de su ex y lo mató en plena calle

Una pelea con desenlace fatal

El barrio Sapere vivió horas de tensión y conmoción en la madrugada de este jueves. Lo que comenzó como una discusión entre vecinos terminó en una tragedia que sacudió a toda la ciudad: un hombre murió tras recibir una puñalada en plena calle.

El botón antipánico que activó la emergencia

La primera alerta se generó gracias a la pareja de uno de los involucrados, que accionó un botón antipánico. Ese dispositivo, que se entrega en casos de violencia de género, fue clave para que la Policía llegara rápidamente al lugar.

Al arribo de los patrulleros, los efectivos no encontraron a la denunciante, pero vecinos y transeúntes los guiaron hasta la costa del río, donde hallaron a la víctima malherida.

Traslado urgente y final trágico

El hombre fue asistido en el lugar y trasladado de urgencia por personal del SIEN al hospital, en “código rojo”. Pese a los esfuerzos médicos, falleció poco después de su ingreso debido a la gravedad de las heridas.

La trampa mortal

Las primeras pericias indican que el agresor sería la expareja de la mujer que pidió ayuda. De acuerdo a los datos preliminares, este hombre se comunicó con la actual pareja de la mujer y lo citó en un domicilio ubicado en una zona de casillas precarias, frente al río.

Aunque ella le advirtió que no fuera, la víctima decidió acudir de todos modos. Allí se produjo el brutal ataque con arma blanca.

Un crimen en medio de la marginalidad

Tanto la víctima como el agresor se encontraban en situación de calle y pernoctaban en viviendas precarias cerca de la costa. El trasfondo de violencia previo aún no está del todo claro, pero la relación conflictiva entre los protagonistas habría detonado la pelea mortal.

Investigación en curso

El presunto autor fue detenido en el mismo predio y trasladado a la Comisaría 1ª. Por el momento, el arma homicida no fue hallada, aunque Criminalística sigue trabajando en la zona.

La fiscalía de delitos contra las personas tomó intervención y se encuentra recolectando testimonios y pruebas para esclarecer por completo cómo se desencadenó el crimen que sacudió a Sapere.