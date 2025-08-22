Prisión preventiva por 6 meses para el detenido por matar a puñaladas en Sapere

En una audiencia realizada este viernes, el fiscal Andrés Azar le formuló cargos al hombre acusado de haber cometido el asesinato a puñaladas de Néstor Ibarra en el barrio Sapere. El hecho fue cometido el 21 de agosto entre las 4.45 y 5.10 de la madrugada.

La víctima caminaba por la calle Virgen del Luján, junto a un amigo y dos mujeres, de las cuales una era su expareja, cuando el imputado comenzó a llamarlo desde su casa, a una distancia de 30 metros aproximadamente de la vivienda de la que este grupo de personas había salido. Le dijo que tenía que hablar con él.

Pese a las advertencias de una de las acompañantes para que no se acercara, Ibarra se dirigió hasta el domicilio del imputado. Según informó el fiscal, el agresor le cubrió la cara y el torso con un nailon negro y luego le aplicó una puñalada en la zona de las costillas, tras lo cual escapó.

Al ser víctima de violencia de género, una de las mujeres que presenció el ataque activó un botón antipánico, lo que permitió una rápida intervención policial para detener al acusado. Sin embargo, no pudieron lograr que llegue con vida al hospital.

La acusación y la decisión judicial

El Ministerio Público Fiscal (MPF), a través Azar y la asistente letrada Carolina Gutiérrez, formuló cargos por homicidio simple en calidad de autor. Argumentaron la existencia de riesgo de fuga, entorpecimiento de la investigación y peligro para los testigos del hecho.

La jueza de garantías Carina Álvarez avaló la acusación y ordenó la prisión preventiva de seis meses para el imputado mientras avanza la investigación.