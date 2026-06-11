Durante casi dos meses logró mantenerse fuera del radar de la Justicia. Sin embargo, una situación sospechosa en una esquina de Allen terminó con la fuga más buscada del Alto Valle. Lucas Emanuel Lozada, de 38 años, el hombre que había escapado de la Comisaría Sexta el pasado 13 de abril, fue recapturado este jueves luego de intentar escapar una vez más al advertir la presencia policial.

Todo ocurrió cerca de las 16. Los efectivos realizaban recorridas preventivas por distintos sectores de Allen cuando una escena llamó su atención en la intersección de Intendente Mariani y Salta. Allí observaron a un hombre encapuchado, vestido con una campera verde, junto a una motocicleta KTM blanca de 200 centímetros cúbicos.

Según reconstruyeron fuentes policiales, el hombre dejó la moto en la esquina justo cuando el móvil se acercaba. Los uniformados decidieron identificarlo, pero apenas notó la presencia policial, el sujeto reaccionó de inmediato. Entonces comenzó la persecución. El hombre giró sobre sus pasos y salió corriendo por calle Salta en un intento desesperado por escapar, pero los efectivos no lo perdieron de vista y reducirlo.

Lo que parecía un procedimiento rutinario tomó otra dimensión cuando los policías verificaron la identidad del detenido. Se trataba nada menos que de Lozada, el prófugo cuya búsqueda había movilizado durante semanas a distintas unidades policiales del Alto Valle.

Su nombre figuraba en todos los operativos desplegados desde abril. La fuga había generado preocupación porque el hombre permanecía detenido en la Comisaría Sexta de Allen por una causa de desobediencia judicial y amenazas. Además, debía permanecer bajo custodia hasta el inicio de su juicio oral y público, previsto para pocos días después de su evasión.

Desde aquel momento se había montado un amplio dispositivo de búsqueda. Finalmente, la historia terminó donde menos se esperaba. No fue un allanamiento ni una denuncia anónima lo que permitió dar con él. Fue una recorrida preventiva, la que terminó cerrando una búsqueda que llevaba casi dos meses. Esta vez, la carrera de Lozada no tuvo salida.