El Renault Logan que había sido robado días atrás en Stefenelli apareció en Chichinales gracias a un dato anónimo y fue recuperado por un grupo de mujeres que decidió ir hasta el lugar señalado. Cuando llegaron, se encontraron con una escena inesperada: una vivienda se incendiaba y el vehículo estaba a pocos metros del fuego. Sin esperar a nadie, lograron sacarlo del lugar y evitar que terminara destruido por las llamas.

La pesadilla había comenzado el sábado

Todo había comenzado el pasado sábado, cuando el auto fue robado de una casa sobre calle Los Álamos. La propietaria había dejado el vehículo estacionado frente a una vivienda y, al regresar, descubrió que ya no estaba. Desde ese momento comenzó una intensa búsqueda impulsada por familiares, amigos y vecinos que difundieron fotografías y datos en redes sociales con la esperanza de encontrar alguna pista.

Sin embargo, cuando parecía que el caso se había enfriado, ocurrió algo inesperado. Un número desconocido envió una ubicación precisa que indicaba dónde se encontraba el Renault Logan. El mensaje no tenía explicaciones ni detalles. Apenas un punto marcado en el mapa y una posibilidad que podía cambiarlo todo.

Frente a esa situación, cuatro mujeres y un vecino decidieron viajar hasta Chichinales para verificar si la información era real. La expectativa era enorme, pero nadie imaginaba lo que iban a encontrar al llegar. Según relató una de las participantes de la búsqueda, en el lugar había una vivienda que se estaba incendiando. El humo era visible y la situación generaba preocupación. Además, observaron que el auto estaba muy cerca del foco ígneo y corría serio riesgo de ser alcanzado por las llamas.

Fue entonces cuando tomaron una decisión que resultó clave. Sin quedarse de brazos cruzados, las mujeres actuaron rápidamente para sacar el vehículo del sector. El objetivo era uno solo: evitar que el fuego consumiera el auto que había desaparecido varios días antes y cuya recuperación parecía cada vez más difícil.

La maniobra dio resultado. El vehículo pudo ser retirado del lugar y, de acuerdo con los testimonios, no presentaba daños visibles pese a haber estado a escasa distancia del incendio. El hallazgo puso fin a días de incertidumbre para la propietaria y para quienes habían acompañado la búsqueda desde el primer momento.

Posteriormente se dio aviso a las autoridades y se montó un operativo policial en la zona. Los efectivos constataron la presencia del automóvil recuperado, resguardaron el lugar y comenzaron a reunir información para determinar cómo llegó el vehículo hasta ese sector de Chichinales.

Mientras tanto, el misterio sigue abierto. Nadie sabe quién envió el mensaje que permitió encontrar el Renault Logan ni quiénes fueron los responsables de llevarlo hasta allí.