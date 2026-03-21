Un joven de 20 años permanece internado en grave estado tras ser baleado durante un robo en la ciudad de Mar del Plata. El hecho ocurrió en la intersección de la costa y Felipe Arana, donde la víctima se encontraba dentro de su vehículo.

De acuerdo a la información publicada por el diario local La Capital, un grupo de delincuentes abordó al joven con el objetivo de sustraerle el auto. En ese contexto, uno de los atacantes efectuó un disparo que lo hirió de gravedad.

Internación en el HIGA

Tras el ataque, el joven recibió asistencia médica en el lugar y fue trasladado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde permanece internado en estado crítico.

Hasta el momento, no trascendió la identidad de la víctima ni mayores detalles sobre su evolución clínica.

Robo y fuga

Luego del ataque, los agresores escaparon del lugar a bordo del vehículo robado. Las autoridades iniciaron un operativo para dar con los responsables, aunque hasta el momento no se informaron detenciones.

El caso se suma a otros episodios de inseguridad registrados en Mar del Plata en las últimas semanas, en una zona que concentra circulación turística y tránsito local.