Un trágico accidente vial ocurrió durante la madrugada de este viernes y terminó con la muerte de Javier Agustín Díaz, de 39 años, oriundo de Cipolletti. El hecho se registró alrededor de las 4 en el límite entre las provincias de San Luis y La Pampa.

El conductor circulaba a bordo de una Toyota Hilux cuando, por motivos que aún se investigan, impactó de frente contra la estructura de bienvenida que marca el límite interprovincial.

Dónde ocurrió el accidente

El siniestro tuvo lugar en un sector ubicado a unos 23 kilómetros de Victorica (La Pampa), en la intersección de la Ruta Provincial de San Luis y la Ruta Provincial 105 de La Pampa.

Al arribar al lugar, los equipos de emergencia constataron que la camioneta se encontraba incrustada contra el arco limítrofe. En la zona había presencia de agua acumulada sobre la banquina con césped, lo que indica que habría llovido durante la madrugada.

Operativo de rescate y confirmación del fallecimiento

Tras el aviso del accidente, trabajaron en el lugar:

Personal de salud del Hospital de Victorica

Bomberos Voluntarios de Victorica

Efectivos de la Comisaría 43 de Arizona (San Luis)

El conductor quedó atrapado dentro del vehículo, por lo que debió ser rescatado por los bomberos. Minutos después, una ambulancia con personal médico de la localidad de Arizona, encabezada por el doctor Omar Molina, confirmó el fallecimiento en el lugar.