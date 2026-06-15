Agustín, el dueño de un Peugeot 206 amaneció con una amarga noticia tras descubrir que su auto, que estaba estacionado en la Diagonal 9 de Julio, sufrió graves daños en el rodado. Tanto la puerta del acompañante como la ventanilla estaban completamente destruidas.

Según las primeras observaciones, el vidrio era polarizado y los delincuentes habrían realizado un gran esfuerzo para romperlo y acceder al habitáculo. Cabe señalar que en el lugar había otros vehículos estacionados.

Los ladrones revisaron todo el vehículo y sustrajeron las pertenencias que encontraron, sin dejar prácticamente ningún elemento de valor. Además dejaron una de las puertas abiertas tras el robo.

La palabra del damnificado

En diálogo con el Móvil de AM550 y 24/7 Canal de Noticias, el damnificado relató que llegó alrededor de las 00 al lugar donde estaba su auto, a dos cuadras de su casa, ya que fue alertado por la policía.

"Adentro de la aguantera del auto teníamos un papel comprobante del pago del alquiler y decía la dirección, así que nos estaban tocando timbre. Pensé que nos estaban jodiendo porque era como un lunes feriado de la mañana", expresó Agustín, explicando cómo lograron ubicarlo.

Cuando vio que su auto tenía roto el vidrio comentó que se asustó porque creyó que le habían robado el estéreo o la batería, sin embargo los delincuentes solo se llevaron una bolsa de compras, una franela y unos papeles. "Fue maldad más que nada", destaca.

"Solamente rompieron el vidrio y bueno, tiene algunas marcas que por ahí quisieron abrir el capó, decía yo, pero no pudieron. Y ahora estamos tratando de sacar los vidrios del asiento e ir a la comisaría primera a hacer la denuncia para después seguir con el tema del seguro y todo", agregó.

También explicó que el auto suele dejarlo ahí, ya que por la obra que está en frente no tienen dónde estacionar. En cuanto a posibles videos de seguridad, indicó que la policía dijo que se fijarían si alguna pudo haber grabado el momento del robo.