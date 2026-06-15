Un nuevo hecho de inseguridad se registró durante la madrugada de este lunes en la ciudad de Neuquén, donde delincuentes desvalijaron un automóvil que permanecía estacionado sobre Diagonal 9 de Julio, a pocos metros de la intersección con Brown.

La víctima fue un Peugeot 206 gris que había quedado estacionado durante la noche en las inmediaciones de una obra en construcción, en una zona donde confluyen las calles Sargento Cabral y Diagonal 9 de Julio.

El móvil de AM550 y 24/7 Canal de Noticias, al llegar al lugar, constató que los autores del robo habían provocado importantes daños en el vehículo. La puerta del acompañante presentaba graves roturas y la ventanilla estaba completamente destruida. Según las primeras observaciones, el vidrio era polarizado y los delincuentes habrían realizado un gran esfuerzo para romperlo y acceder al habitáculo. Cabe señalar que en el lugar había otros vehículos estacionados.

En el interior del automóvil quedaron esparcidos restos de vidrios y un importante desorden. Los ladrones revisaron todo el vehículo y sustrajeron las pertenencias que encontraron, sin dejar prácticamente ningún elemento de valor.

La puerta del acompañante quedó abierta tras el robo. En una primera inspección no se encontraron elementos que permitieran determinar con qué objeto fue rota la ventanilla, aunque el nivel de daño evidenciaba la violencia empleada para ingresar al rodado.

Personal policial acudió al lugar tras ser alertado sobre el hecho y realizó las actuaciones correspondientes. Sin embargo, hasta ese momento el titular del vehículo no había arribado al sitio, por lo que no se pudo establecer con precisión el detalle de los elementos robados.