La Fiscalía no considera prioritaria la formulación de cargos contra Daniel Romero, el padre de Gian, el niño que murió tras la caída de un auto a un canal en Fernández Oro. Desde el Ministerio Público ordenaron las muestras correspondientes de sangre y orina para confirmar si había consumido alcohol o alguna otra sustancia antes del siniestro. De todas maneras de confirmarse que tenía una elevada graduación alcohólica al momento del siniestro, ese dato no necesariamente agravaría su situación penal por las consecuencias que sufrió en la propia tragedia.

Romero permaneció detenido desde el momento del accidente y fue liberado ayer al mediodía por disposición de la Fiscalía de turno que tomó intervención en el caso. Se confirmó que se tomaron las muestras de sangre y orina para determinar si había consumido alcohol o alguna otra sustancia antes del siniestro y, eventualmente, cuál era su estado al momento en que el vehículo terminó dentro del canal.

La existencia de una eventual alcoholemia positiva es uno de los interrogantes que todavía deben despejarse. De manera extraoficial trascendió que Romero habría presentado una alta graduación alcohólica, pero el Ministerio Público Fiscal no confirmó oficialmente ese resultado. Aunque fuentes vinculadas a la investigación aseguraron que los análisis correspondientes tardan algunas semanas.

Sin embargo, el dato tiene una particularidad judicial. Según la información que trascendió sobre el análisis que realiza la Fiscalía, incluso si se confirma una elevada presencia de alcohol o algunas sustancia, eso no modificaría necesariamente el escenario del padre y conductor. La razón está vinculada con las consecuencias que él mismo sufrió en el hecho: la muerte de su hijo.

¿Qué es la "pena natural"?

Dicho en palabras simples, se trata de una situación en la que una persona causa una muerte de manera involuntaria y, como consecuencia del mismo hecho, sufre un daño personal extremadamente grave. Esa situación puede ser tenida en cuenta por la Justicia al momento de decidir si corresponde aplicar una pena.

En el caso de Romero, la muerte de Gian constituye una consecuencia devastadora del mismo accidente que él protagonizó. Por eso, si no aparece un elemento que agrave sustancialmente su situación, la Fiscalía podría interpretar que no existe una razón para avanzar inmediatamente con una acusación penal severa.

Esto no significa que la alcoholemia, si resulta positiva, vaya a ser ignorada. El resultado será incorporado al expediente y deberá ser evaluado junto con las demás pruebas. Lo que cambia es el peso que ese elemento podría tener dentro de una eventual acusación.

Por ahora, además, desde el Ministerio Público no se informó que se vayan a formular cargos contra Romero. Aunque se descarta que en algunas semanas deba ser acusado por homicidio culposo, una figura que contempla aquellas muertes provocadas sin intención.

La investigación, entonces, apunta a reconstruir con precisión cómo ocurrió el siniestro. Y aún se espera la declaración de la madre del pequeño, quien también iba en el auto al momento de caer al desagüe. La mujer se encuentra internada en terapia intensiva por una fractura de cráneo en la zona frontal, por lo que la fiscalía deberá esperar que su estado de salud evolucione para que cuente su versión de los hechos.

En tanto que durante la mañana de hoy se realizó la autopsia ordenada por la Justicia para determinar de manera precisas las causas de la muerte de Gian. Los resultados no trascendieron.

El estado del Puente de Fierro

Se confirmó que el Renault Sandero iba en dirección a la zona de chacras. Las pericias correspondientes confirmaron que circulaba a una altísima velocidad. Además, el estado del puente agravó la situación. Es que está montado con caños tubing y casi nulo mantenimiento.

De acuerdo con los primeros datos, el vehículo circuló a alta velocidad y la vibracion produjo que se desprendiera una baranda de hierro, que se incrustó en el costado derecho y provocó que cayera al agua.

De manera preventiva, desde el municipio de Fernández Oro se bloqueó el paso y el puente quedó clausurado. Un monticulo de tierra y una cinta de prohibido el paso impide su utilización.