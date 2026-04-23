Los desalojos en el barrio porteño de La Paternal sumaron un dato que generó alto impacto: el hombre señalado como líder de la toma fue condenado por la profanación del cuerpo de Diego Armando Maradona. Se trata de Diego Molina, un exempleado de una funeraria que en 2020 se tomó dos fotografías junto al cuerpo del exfutbolista, una de ellas cuando aún estaba desnudo y otra ya preparado para el velorio, imágenes que generaron repudio generalizado.

Según información oficial, Molina fue condenado en 2021 por el delito de “profanación de cadáver humano” y por la difusión de imágenes íntimas, en un caso que tuvo gran repercusión mediática.

El operativo de desalojo en La Paternal incluyó la intervención de la Policía de la Ciudad y dejó al menos tres personas detenidas por resistencia a la autoridad, en el marco de la recuperación de cinco viviendas ocupadas. Uno de los inmuebles tenía una sentencia firme de desalojo desde 2009, tras haber sido ocupado luego de que su propietaria permitiera inicialmente el ingreso de una empleada años antes.

Las autoridades indicaron además que algunas de las personas que habitaban el lugar contaban con antecedentes judiciales, lo que complejiza aún más el escenario.

Por último, la Guardia de Auxilio clausuró el edificio por riesgo de derrumbe, mientras que organismos sociales realizaron un relevamiento para ofrecer alternativas habitacionales a quienes residían allí.