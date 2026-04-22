El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona tendrá este jueves una jornada determinante con las declaraciones de dos de los principales imputados: el neurocirujano Leopoldo Luque y el psicólogo Carlos Díaz.

Luque comparecerá por cuarta vez ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro, integrado por los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, en el marco del proceso por presunto homicidio simple con dolo eventual.

Por su parte, Díaz expondrá durante la tarde y, según adelantó su defensa, centrará su intervención en su rol profesional y actividad durante el tratamiento del exfutbolista. Ambos imputados no responderán preguntas de las partes.

La audiencia también contará con la declaración de testigos clave, entre ellos el médico Juan Carlos Pinto, quien firmó el acta de defunción, además de tres efectivos policiales que participaron en el procedimiento el día del fallecimiento.

En testimonios previos, uno de los agentes describió haber encontrado el cuerpo de Maradona con el abdomen “muy hinchado”, mientras que otro señaló que lo observó como un “bulto prominente” cubierto con una sábana.

El tribunal analiza además la posibilidad de intensificar el ritmo del juicio, evaluando la realización de tres audiencias semanales, en un proceso que continúa sumando tensión y exposición pública.