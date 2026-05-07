Durante los últimos días, personal policial y municipal de Neuquén y Centenario intensificó los operativos para controlar la presencia de limpiavidrios en puntos de alto tránsito.

El miércoles por la tarde, al menos cuatro trabajadores informales llegaron a la zona del Cementerio de Centenario, sobre la Ruta 7, con intención de instalarse en los semáforos. Según informó Centenario Digital, efectivos de la Comisaría Quinta solicitaron su retiro, advirtiendo que quienes no acataran la indicación podrían ser demorados.

Situaciones similares se registraron el martes por la noche en la intersección de Honduras y Libertador, en Neuquén capital, donde limpiavidrios se acercaron a automovilistas y peatones que ingresaban a comercios. La presencia de un patrullaje policial fue suficiente para que se dispersaran temporalmente, aunque horas más tarde regresaron al mismo lugar.

La ordenanza permite secuestrar elementos, aplicar multas y demorar a quienes no acaten la medida.

Tanto en la capital como en Centenario rige una ordenanza que prohíbe la actividad de limpiavidrios en calles y semáforos. La normativa habilita a la policía y a inspectores municipales a secuestrar los elementos utilizados, aplicar multas y, si es necesario, demorar a quienes se resistan a cumplir con el procedimiento.

Desde la implementación de los controles, se registró un aumento en las intervenciones y relevamientos de la actividad. Paralelamente, impulsaron la posibilidad de que algunos trabajadores informales accedan a capacitaciones y alternativas laborales. Sin embargo, un grupo que no aceptó estas medidas se trasladó a plazas del oeste, donde también hubo intervención policial antes de que continuaran hacia otras localidades.