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Por suerte no había viento

Susto en un cañadón de Centenario por un incendio intencional: vecinos aseguran que los limpiavidrios hacen fogatas

Se trata del tercer incendio intencional en dos semanas en un sector muy transitado por estudiantes. Vecinos reclaman más vigilancia y mejor iluminación en la zona. 
 

Por Julieta Robles

Periodista, redactora y editora
Martes, 05 de mayo de 2026 a las 09:56
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Este es el tercer incendio intencional registrado en apenas dos semanas en la zona. Foto: gentileza Centenario Digital.

Este lunes, alrededor de las 19:10, un incendio intencional de basura y pastizales se desató en el sector del cañadón ubicado entre la Planta del EPEN de la ciudad de Centenario, el tanque de agua de la segunda meseta y la EPET 22.

Según informaron vecinos, el fuego fue iniciado por desconocidos. Afortunadamente, la ausencia de viento a esa hora ayudó a que las llamas no se propagaran rápidamente. Una dotación de bomberos voluntarios acudió al lugar y logró controlar el foco ígneo, que llamó la atención de transeúntes por el intenso resplandor visible desde la subida de la calle 25 de Mayo.

Según informó Centenario Digital, es el tercer incendio intencional registrado en apenas dos semanas en la zona. 

Algunos vecinos relataron que observaron a grupos de limpiavidrios reuniéndose en el cañadón, donde habrían encendido fogatas y se habrían refugiado, preocupando especialmente por la cercanía con la escuela técnica, muy transitada por estudiantes.

Frente a estos hechos, los residentes solicitaron un aumento de los patrullajes policiales y mejoras en la iluminación por parte del municipio y del EPEN en la calle que corre detrás del predio escolar, con el fin de reforzar la seguridad y prevenir nuevos incidentes.

 

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