Con la ordenanza que prohíbe la actividad de limpiavidrios en la vía pública de Neuquén en plena vigencia, y a menos de una semana de su implementación, quienes realizaban esta actividad ya han liberado las esquinas.

La secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, informó que la etapa de concientización terminó y que desde este jueves entrarán en vigencia las multas para quienes realicen esta acción en la vía pública, y también para los automovilistas que paguen por ella.

Personas identificadas y notificaciones

Previamente a la sanción de la ordenanza se hizo un relevamiento exhaustivo. En total, se censaron 97 personas que limpiaban vidrios en la vía pública: de ese total 30 ya se incorporaron a instancias de capacitación.

“La mayoría eligió el rubro de construcción en seco, y una vez concluida esa formación, se trabajará desde la Municipalidad para facilitar su inserción en el mercado laboral formal”.

Por otro lado, señaló que el 70% de las personas censadas proviene de otras ciudades. “Para quienes son de otras provincias, estamos trabajando en la revinculación con su lugar de origen porque quieren volver”, explicó Pasqualini.

Respecto al trabajo en la calle durante estos días, detalló que el fin de semana se concretaron operativos para notificar a las personas que aún estaban ejerciendo esta actividad.

“El sábado, 21 personas fueron notificadas y ya muchas se habían desplazado hacia el sector oeste. El domingo, las notificaciones llegaron a 30 y además se procedió al retiro de los elementos utilizados para imposibilitar la continuidad de la tarea”, mencionó la Jefa de Gabinete.

Cómo serán las multas para conductores y limpiavidrios

En cuanto a los automovilistas, aclaró que el acercamiento de una persona al parabrisas no implica una infracción, sino que se cobra multa cuando pagás o llamás a que te limpien el parabrisas.

Los montos establecidos para el automovilista infractor será de $262.000, mientras que quienes realicen la actividad enfrentarán multas de entre 20.000 y 350.000 pesos.

Aclaró que la fiscalización será posible gracias al sistema de cámaras instaladas en los semáforos de las esquinas más transitadas.