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Desde Bariloche

Llegó en un colectivo de larga distancia a Villa La Angostura y resultó que había una búsqueda vigente para dar con él

El micro frenó en Villa La Angostura y allí detectaron que la persona estaba siendo buscada por las autoridades.

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Por Maite Arana

Licenciada en Comunicación Social. Redactora en Mejor Informado.
Martes, 09 de junio de 2026 a las 13:10
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La identificación se dio en el marco de un operativo de rutina.

Personal policial de la Comisaría 28° de Villa La Angostura, junto con efectivos de la Brigada de Investigaciones, el Destacamento Nahuel Huapi y el Puesto Policial Muelle de Piedra, llevó adelante un operativo de identificación de personas en la Terminal de Ómnibus de la localidad.

La intervención se realizó sobre un colectivo de la empresa Vía TAC proveniente de San Carlos de Bariloche, donde se efectuó la identificación de pasajeros como parte de las tareas preventivas y de control que desarrolla la Policía del Neuquén.

Como resultado de las identificaciones, se constató que uno de los ciudadanos identificados registraba un pedido de paradero vigente emitido en el marco de una causa por búsqueda de persona extraviada.

Ante esta situación, se procedió a su notificación conforme a las actuaciones judiciales correspondientes.

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