Con el objetivo de incentivar una movilidad más amigable con el ambiente, una propuesta busca impulsar el uso de tecnologías limpias en el transporte en Villa La Angostura. Se trata de un proyecto de ordenanza presentado por el bloque Amor por Angostura que plantea eximir del pago de patentes a los vehículos eléctricos y alternativos (VEyA) durante un período experimental de tres años.

La concejal María Eugenia Mesa ingresó la iniciativa el pasado 22 de mayo y ahora aguarda su tratamiento en el Concejo Deliberante angosturense. El objetivo principal es generar incentivos para que más vecinos opten por medios de transporte con menor impacto ambiental y, al mismo tiempo, avanzar hacia una ciudad más sustentable.

"En un primer momento evaluamos cómo se empezó a replicar este tema a nivel país, sobre todo con la importación de vehículos. A nivel local siempre buscamos innovar, sobre todo con este tipo de vehículos que son muy buenos para Villa La Angostura", comentó Mesa en diálogo con Mejor Informado.

Menos emisiones y menos contaminación sonora

Los fundamentos del proyecto destacan que los vehículos eléctricos presentan múltiples ventajas respecto de los tradicionales motores de combustión interna. Entre ellas, señalan que requieren menos mantenimiento, no utilizan líquidos contaminantes para refrigeración y generan una reducción significativa de ruidos y vibraciones.

La propuesta también contempla a los llamados VEyA, una categoría que incluye tecnologías impulsadas por electricidad, hidrógeno, biocombustibles, sistemas híbridos, aire comprimido e incluso desarrollos basados en levitación magnética.

Según la impulsora de la ordenanza, este tipo de movilidad puede contribuir a disminuir las emisiones de dióxido de carbono y mejorar la calidad ambiental de la localidad cordillerana.

Un beneficio económico para quienes elijan alternativas sustentables

La exención del pago de patentes aparece como una herramienta para acompañar a quienes decidan invertir en tecnologías más limpias. Aunque el costo inicial de muchos vehículos eléctricos sigue siendo elevado, los promotores del proyecto consideran que los incentivos fiscales pueden ayudar a acelerar la transición hacia modelos de movilidad más eficientes.

La medida también busca abrir el debate sobre cómo las ciudades turísticas pueden adaptarse a los desafíos ambientales de las próximas décadas, reduciendo la contaminación y promoviendo hábitos más sostenibles entre residentes y visitantes.

Consultada sobre qué cantidad de vehículos eléctricos hay en el parque automotor de Villa La Angostura sostuvo que el número es escaso. No obstante, la concejal explicó que requirieron al gobierno municipal que les brinde información sobre dicha cifra exacta.

Analizan que el municipio migre a una flota más verde

La discusión no se limita únicamente a los vehículos particulares. Dentro de las propuestas que comienzan a analizarse aparece la posibilidad de avanzar gradualmente en el recambio de la planta automotriz municipal por unidades más eficientes desde el punto de vista energético. "Cuando presentamos la propuesta también surgió la idea de dar el ejemplo desde el gobierno municipal. Entendemos que hay muchísima necesidad de personal de Tránsito, de Turismo, guardavidas, empleados administrativos, etc. sobre todo en temporada, cuando necesitan trasladarse de un lado al otro del éjido urbano, en una localidad donde el territorio es extenso", añadió Mesa.

La idea es que el Estado local también pueda transformarse en un actor activo de la transición ecológica, incorporando tecnologías que reduzcan costos operativos y disminuyan el impacto ambiental de los servicios públicos.

Un debate que refleja nuevas demandas sociales

La preocupación por el cambio climático y la calidad ambiental gana espacio en distintas comunidades del país. En una ciudad como Villa La Angostura, donde el entorno natural constituye uno de sus principales patrimonios, las iniciativas vinculadas a la movilidad sustentable adquieren una relevancia especial.

El tratamiento de esta ordenanza permitirá abrir una discusión más amplia sobre el futuro del transporte local, los incentivos necesarios para promover nuevas tecnologías y el rol que pueden asumir tanto el Estado como los vecinos en la construcción de una comunidad más sostenible.