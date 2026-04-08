Un crimen brutal que desató una reacción inmediata

El asesinato de un joven de 19 años en Valentina Sur y las graves heridas sufridas por una adolescente de 15 dejaron al descubierto una escena violenta que generó conmoción en el barrio. A menos de 24 horas del ataque, la investigación avanzó con una velocidad inusual: ya hay dos personas identificadas y demoradas por su posible participación en la balacera.

El hecho ocurrió en la esquina de Puerto Deseado y Juez Antonio Garro, donde dos personas dispararon desde una moto contra un carro de comidas. En ese lugar murió la víctima y la menor resultó herida en las piernas.

Cinco allanamientos y un objetivo claro

Desde la mañana de este miércoles, el Ministerio Público Fiscal y la Policía de Neuquén llevan adelante cinco allanamientos en distintos puntos de Valentina Sur.

Los procedimientos, autorizados por el juez de garantías Lucas Yancarelli y solicitados por la fiscal Lucrecia Sola, apuntan a reunir pruebas clave: teléfonos celulares, registros de cámaras, prendas, cascos y vehículos que permitan reconstruir el ataque.

Mientras tanto, los dos sospechosos permanecen demorados y su situación procesal será definida en las próximas horas.

Un hallazgo inesperado que cambió la investigación

El avance más contundente surgió en medio de otro operativo. La Policía investigaba el robo de una bicicleta cuando, al ingresar a una vivienda en Rincón del Valle, encontró droga, municiones y a varias personas.

Entre ellas estaban dos jóvenes que ya habían sido señalados como posibles autores del homicidio.

El hallazgo obligó a un giro inmediato: se dio intervención a la fiscalía del caso, se ordenó la demora de los sospechosos y se reforzó la presencia policial en el lugar.

Droga, balas y una hipótesis que crece

Durante los procedimientos, los efectivos secuestraron sustancias estupefacientes y municiones. Este dato se suma a la principal línea de investigación, que apunta a un ataque vinculado a disputas delictivas.

En la escena del crimen ya habían recolectado vainas servidas y proyectiles, elementos que ahora serán comparados con lo incautado en los allanamientos para determinar coincidencias.

Un barrio en tensión y una causa que avanza

El caso expone un nivel de violencia que preocupa, pero también una respuesta rápida que logró ubicar a los presuntos responsables en pocas horas.

Mientras continúa la recolección de pruebas, la causa se encamina a una definición clave: establecer con precisión el rol de los demorados y reconstruir cómo se planificó el ataque que terminó con una vida y dejó otra marcada por la violencia.

El mensaje del ministro tras las detenciones

El ministro de Seguridad de Neuquén, Matías Nicolini, destacó el operativo a través de sus redes sociales y puso el foco en el accionar policial tras el crimen. “Felicitaciones a la Policía de Neuquén por su destacada labor en la detención de los autores del homicidio de Valentina. Ya están a disposición de la justicia. Gran trabajo de investigación y rápido accionar”, publicó.

Además, precisó que se trata de dos adultos detenidos en allanamientos realizados en los sectores de Toma Pacífica y Rincón del Valle, en operativos conjuntos entre el Ministerio de Seguridad y la Policía provincial.

En esos procedimientos, también secuestraron armas de fuego, municiones y droga, elementos que quedaron incorporados a la investigación.