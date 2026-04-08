La causa por el homicidio de Rodrigo Campos, el joven de 19 años asesinado a balazos en Valentina Sur, entró en una nueva etapa con cinco allanamientos simultáneos y dos personas demoradas bajo sospecha. El despliegue comenzó a primera hora de la mañana y profundiza una investigación que, en menos de 48 horas, ya tiene avances concretos.

Los procedimientos fueron solicitados por la fiscal del caso, Lucrecia Sola, y autorizados por el juez de garantías Lucas Yancarelli. Se desarrollan en cinco viviendas particulares del mismo barrio donde ocurrió el ataque.

Cinco allanamientos en busca de pruebas clave

Los operativos apuntan a secuestrar elementos que permitan reconstruir con precisión lo ocurrido. Entre lo que buscan los investigadores hay teléfonos celulares, cámaras de seguridad domiciliarias, cascos, prendas de vestir y motocicletas.

Cada uno de estos elementos es considerado clave para confirmar recorridos, identificar a los autores y consolidar la evidencia en una causa que avanza contrarreloj.

Un ataque a tiros que terminó en muerte

El hecho ocurrió este lunes por la noche en la esquina de Puerto Deseado y Juez Antonio Garro. Allí, dos personas llegaron en moto y abrieron fuego contra un carro de comidas.

En el lugar estaba Rodrigo Campos, quien recibió los disparos y fue trasladado de urgencia, pero murió poco después. También resultó herida una adolescente de 15 años, que sufrió impactos en ambas piernas y ya fue dada de alta.

Dos demorados y una definición inminente

A partir de las primeras tareas investigativas, los investigadores identificaron a sospechosos y avanzaron con las demoras de dos personas mayores de edad, señalados por su posible vinculación con el ataque.

Ambos permanecen a disposición de la Justicia. En las próximas horas, la fiscal Lucrecia Sola definirá su situación procesal, en función de las pruebas reunidas durante los allanamientos y las diligencias en curso.

Una causa que se mueve rápido y un barrio en alerta

El crimen expuso un nivel de violencia que impactó de lleno en Valentina Sur. El ataque, ejecutado en segundos y en un espacio público, dejó una víctima fatal y otra herida, y abrió una investigación que no se detiene.

Con allanamientos en marcha, elementos en búsqueda y sospechosos ya identificados, la causa avanza con medidas concretas mientras se intenta reconstruir cada detalle de lo que ocurrió esa noche.