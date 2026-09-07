Este domingo por la noche, personal de la Brigada Rural de General Conesa realizó un control vehicular sobre la Ruta Nacional 250, a la altura del kilómetro 122. En el procedimiento se detuvo la marcha de una camioneta Volkswagen Amarok que trasladaba seis perros en el habitáculo.

Durante la inspección, los efectivos constataron que en la caja del rodado eran transportadas cuatro piezas de jabalí sin vísceras, de aproximadamente 30 kilos cada una. Al requerir la documentación correspondiente, los ocupantes manifestaron no contar con la licencia de caza ni con los formularios exigidos para el permiso del propietario del campo y el visado policial.

Además, se detectaron irregularidades vinculadas a los animales transportados, ya que los canes no tenían libretas sanitarias ni cumplían con las medidas de seguridad requeridas.

Por las infracciones a la Ley de Fauna, se labraron las actas correspondientes y se procedió al decomiso de las cuatro piezas de jabalí, que serán incineradas en el basurero municipal.

Fuentes oficiales señalaron que este tipo de controles buscan desalentar la caza furtiva y garantizar que las prácticas cinegéticas se desarrollen bajo las condiciones legales y sanitarias establecidas. En los últimos meses, la Brigada Rural ha intensificado los operativos en rutas y caminos de la región, con el objetivo de prevenir el transporte ilegal de fauna y asegurar el cumplimiento de la normativa vigente.

La acción se incluye en la política de control que impulsa la Policía de Río Negro en coordinación con organismos provinciales, destinada a resguardar la seguridad alimentaria y proteger los recursos naturales.