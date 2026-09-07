En diciembre la empresa rionegrina Tren Patagónico asumirá la operación del servicio en el Valle. El esquema prevé mantener inicialmente el recorrido entre Cipolletti y Neuquén y, pocos días más tarde, extenderlo hasta Roca. Para garantizar la puesta en marcha, se espera la llegada de dos trenes de tres vagones y una formación de dos vagones, que permitirán ampliar la capacidad y mejorar las frecuencias. La distribución definitiva de las unidades aún no fue definida, pero se espera que la incorporación genere una mejora sustancial en el servicio.

El nuevo esquema está vinculado con obras de infraestructura en el sector del puente ferroviario sobre la Ruta Nacional 151, en Cipolletti, uno de los principales puntos de congestión de la zona. El proyecto contempla desplazar el puente y modificar el trazado de las vías, de manera que la estructura alcance la altura necesaria para permitir el paso de camiones por debajo.

Al mismo tiempo, se prevé preparar la traza vial para una futura ampliación a cuatro carriles, así lo explicó el ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren. Estas obras forman parte de un plan más amplio que busca avanzar hacia la duplicación de la Ruta Nacional 151 entre Cipolletti y Neuquén, especialmente en el tramo comprendido entre las principales rotondas y accesos de ambas ciudades.

La transferencia de rutas al ámbito provincial permitirá avanzar con obras sobre la traza y definir posteriormente mecanismos de licitación o concesión para concretar la ampliación. De esta manera, la incorporación de nuevas formaciones ferroviarias y las obras previstas forman parte de un mismo proceso de reorganización del transporte y la infraestructura vial del corredor Cipolletti-Neuquén-Roca.

El inicio del servicio en diciembre marcará un paso clave para recuperar la conectividad ferroviaria en el Alto Valle y ofrecer una alternativa de transporte más segura y sustentable.