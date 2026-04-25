Violento choque en el ingreso a Catriel dejó tres personas heridas y dos camionetas destruidas

El ingreso norte de Catriel fue escenario de un fuerte choque que dejó como saldo tres personas heridas y dos vehículos con importantes daños. El hecho ocurrió este sábado por la mañana sobre la Ruta Nacional 151, en la zona de la dársena de acceso a la localidad.

Según los primeros reportes, el choque involucró a una Renault Oroch blanca y una Toyota Hilux. La escena se desencadenó cuando la Oroch intentaba ingresar a la ciudad mediante una maniobra de giro. En ese momento, la Hilux —que circulaba en sentido contrario, desde Neuquén hacia Mendoza— no logró evitar el impacto y colisionó con violencia.

Las dos camionetas quedaron con importantes daños tras el violento impacto en la dársena de acceso a Catriel.

El golpe fue lo suficientemente fuerte como para dejar ambos vehículos detenidos sobre la calzada, con visibles daños en sus estructuras. Dentro de la Toyota viajaban cuatro personas, mientras que en la Renault se trasladaba un único ocupante.

Como consecuencia del choque, tres personas resultaron heridas: el conductor de la Oroch y dos ocupantes de la Hilux.

Todos fueron asistidos en el lugar por personal de emergencias que acudió rápidamente junto a efectivos policiales, en un operativo que se desplegó para ordenar el tránsito y brindar atención.