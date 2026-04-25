Cipolletti: impactante incendio en la zona de Tercer Puente

Minutos después de las 18:30 de este sábado 25 de abril se desarrolló un impactante incendio en una chacra cercana al Tercer Puente, del lado de Cipolletti. Cuatro dotaciones de Bomberos y personal de Protección Civil trabajan en el lugar.

Hasta el momento no hay información oficial sobre cómo se desató el fuego. Algunos automovilistas que circulaban por la zona aseguraron que se escuchó una explosión antes del comienzo del fuego.

La proximidad de casas a la zona de chacras donde se desató el incendio generó preocupación. A raíz de esto, personal de Protección Civil se hizo presente en el lugar.

En la zona hay mucha vegetación y pastizales y suma dramatismo dado el temor de que el fuego pudiera expandirse hacia las viviendas cercanas por el viento. De manera preventiva, evacuaron a las personas que viven allí hasta tanto no haya un panorama más acabado de la situación.

Las imágenes de la gran nube de humo negro se pudieron ver desde distintos puntos de la ciudad de Neuquén. Por eso, las primeras versiones indicaban que era en cercanías de Ruta 7 y del circuito de motocross.

Noticia que está siendo actualizada.-