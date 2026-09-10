Un sujeto en actitud sospechosa fue visto durante la madrugada de este jueves 10 de septiembre cerca de varios autos estacionados sobre calle Illia, en la ciudad de Neuquén. A través de las cámaras de videovigilancia, un operador de la División Centro de Monitoreo Urbano advirtió que el hombre intentaba abrir uno de los vehículos y dio aviso de inmediato a la Policía.

La situación fue seguida desde el sistema de monitoreo y permitió desplegar rápidamente al personal de la Comisaría Primera, que se dirigió hasta el lugar señalado para intervenir.

La Policía de Neuquén difundió las imágenes registradas por las cámaras, en las que se observa al hombre merodeando los vehículos y realizando movimientos compatibles con el intento de abrir uno de ellos.

Detectaron signos de violencia en un vehículo

Cuando los efectivos llegaron al sector, identificaron al sospechoso y realizaron las primeras verificaciones. En ese momento constataron que uno de los vehículos presentaba signos de haber sido violentado en la cerradura, en concordancia con la maniobra que había sido observada previamente por el operador de las cámaras.

La información obtenida mediante el sistema de videovigilancia resultó clave para orientar la intervención policial y permitió que los efectivos llegaran al lugar mientras el sospechoso todavía se encontraba en la zona.

El episodio ocurrió durante la madrugada de este jueves sobre calle Illia, en la ciudad de Neuquén.

Por disposición de la autoridad judicial interviniente, el hombre fue demorado y trasladado a una dependencia policial, donde se continuaron las diligencias correspondientes. La Fiscalía tomó intervención en el caso y dispuso las medidas a seguir, mientras avanza la investigación para determinar las circunstancias del hecho.

El procedimiento volvió a poner en evidencia el rol del Centro de Monitoreo Urbano en la prevención y respuesta ante situaciones delictivas. A través de las cámaras distribuidas en distintos sectores de la ciudad, los operadores pueden advertir movimientos sospechosos, alertar a las unidades policiales y aportar registros audiovisuales para el desarrollo posterior de las investigaciones.