Un hombre de 40 años sufrió graves lesiones en la mano y el pie izquierdos al intentar bajar de un tren de cargas en movimiento en Mainqué, Río Negro. El accidente ocurrió este sábado, minutos antes de las 21, cuando viajaba sentado sobre uno de los vagones de la formación.

La víctima fue identificada como Walter Geldres, oriundo de Mainqué. Las ruedas de uno de los vagones le aplastaron ambas extremidades cuando intentaba descender mientras el tren avanzaba en dirección este-oeste, desde Villa Regina hacia General Roca.

Tras el accidente, el hombre fue trasladado al hospital de Ingeniero Huergo. Según la información policial, se encontraba fuera de peligro, pese a la gravedad de las lesiones. La Fiscalía de General Roca tomó intervención y se iniciaron actuaciones por lesiones graves, sin que hasta el momento se informaran imputaciones.

Cómo ocurrió el accidente en Mainqué

El episodio se registró en el sector de las vías del ferrocarril de Mainqué, cuando la formación ferroviaria avanzaba en sentido este-oeste por el corredor que conecta Villa Regina con General Roca.

De acuerdo con la información policial brindada al diario LCR, Geldres viajaba sentado sobre uno de los vagones, una modalidad de traslado indebida y peligrosa.

Al intentar descender del tren cuando todavía estaba en movimiento, perdió el control y terminó siendo alcanzado por las ruedas de uno de los coches, que le aplastaron la mano izquierda y el pie izquierdo.

El traslado al hospital de Ingeniero Huergo

Después del accidente, la formación se detuvo varios metros más adelante. En el lugar intervino personal de la Subcomisaría 66 de Mainqué, que participó del operativo de asistencia.

Debido a la consideración de las lesiones, el hombre fue trasladado al hospital de Ingeniero Huergo para recibir atención médica.

Aunque sufrió heridas de gravedad en dos extremidades, la información policial indicó que se encontraba fuera de peligro.

Qué investiga la Fiscalía de General Roca

Por el hecho tomó intervención la Fiscalía de General Roca, que dispuso la identificación del maquinista de la formación ferroviaria.

Se iniciaron actuaciones judiciales bajo la calificación de lesiones graves, aunque hasta el momento no se informó sobre personas imputadas.

La investigación deberá establecer las circunstancias precisas del accidente y reconstruir cómo se produjo el intento de descenso de la formación en movimiento.