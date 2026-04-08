Un impactante vuelco tuvo como escenario la colectora de la Ruta Nacional 22 a la altura de Mainqué. Un joven de 18 años perdió el control de un utilitario, chocó contra una alameda y quedó atrapado entre los hierros hasta que fue rescatado por bomberos y trasladado de urgencia al hospital de Ingeniero Huergo.

El hecho ocurrió en el tramo comprendido entre calle C y calle D, casi en el límite con Cervantes. Según se pudo reconstruir, el joven oriundo de Mainqué circulaba solo a bordo de un Renault Express en dirección a Roca cuando, por motivos que todavía no están claros, perdió el control del vehículo.

Como consecuencia de esa maniobra, el utilitario volcó de manera violenta y fue a impactar de lleno contra una alameda en plena zona de chacras. El escenario fue impactante: el rodado quedó seriamente dañado y su conductor, completamente atrapado dentro del habitáculo, sin posibilidad de salir por sus propios medios.

En ese contexto, la desesperación se apoderó de la escena. Rápidamente, efectivos policiales y bomberos voluntarios llegaron al lugar y se encontraron con un cuadro crítico. El joven estaba aprisionado entre los hierros retorcidos, lo que obligó a desplegar un operativo de rescate contrarreloj.

Fue así que, utilizando herramientas de corte, los bomberos trabajaron intensamente durante varios minutos para liberar al conductor. Cada maniobra era clave, en medio de la tensión y la urgencia por sacarlo con vida de ese amasijo de metal en el que había quedado convertido el utilitario.

Posteriormente, una vez liberado, el joven fue asistido por personal de salud que lo trasladó de inmediato al hospital de Ingeniero Huergo. En paralelo, en el lugar también trabajó personal de la Subcomisaría 66° y Criminalística, que comenzó con las pericias para intentar determinar qué fue lo que provocó el accidente.

Finalmente, y en medio de la preocupación inicial que generó el fuerte impacto, se confirmó que el conductor se encuentra fuera de peligro. Sin embargo, el violento episodio volvió a encender las alarmas sobre la peligrosidad de ese tramo de la Ruta 22, donde un segundo de distracción puede terminar en una tragedia.