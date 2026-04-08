La tranquilidad del campo se rompió de golpe. Una investigación por abigeato terminó en un operativo contundente que dejó al descubierto un escenario mucho más oscuro: más de 16 millones de pesos en efectivo, armas de fuego de distintos calibres y 127 vacas bajo sospecha, muchas de ellas sin identificación. Un hombre de 32 años fue detenido, acusado por la fiscalía y deberá usar tobillera electrónica mientras avanza la causa.

Todo empezó con una denuncia puntual por robo de una vaca en la zona rural de Lamarque. Sin embargo, lo que parecía un caso aislado rápidamente escaló. La Brigada Rural se movió con precisión y, en una primera requisa vehicular, encontró el dato que derivó en varios allanamientos y la requisa de una camioneta vinculada a la causa en la que encontraron 16 millones de pesos en efectivo, una pistola 9 milímetros cargada y un rifle de caza mayor. Ese hallazgo fue la chispa que encendió una investigación mucho más profunda.

A partir de ahí, los procedimientos se multiplicaron en distintas chacras. Y los resultados no tardaron en aparecer. En medio de los allanamientos, los efectivos se toparon con un verdadero arsenal: un rifle calibre 22 con mira telescópica, más de 250 municiones de calibres variados como 22, 30-30, 9 milímetros, 32 y 44, cartuchos de escopeta y vainas servidas. Una combinación que encendió todas las alarmas y derivó en actuaciones paralelas por tenencia irregular de armas.

Pero el golpe más fuerte llegó con el control de la hacienda en la chacra del detenido. Los números hablan por sí solos: 127 vacas relevadas, de las cuales 57 no tenían marca, es decir, eran “orejanas” y quedaron directamente incautadas. Las otras 70, aunque con señales identificatorias, también quedaron bajo retención preventiva hasta que se acredite su legítima propiedad. Un panorama que expone irregularidades graves en el manejo del ganado.

Además, todos los animales fueron trasladados a un predio seguro para su resguardo. Allí, personal técnico especializado y inspectores de Ganadería trabajaron durante horas para realizar un control exhaustivo y garantizar la trazabilidad de cada ejemplar. Nada quedó librado al azar.

En paralelo, la investigación siguió avanzando. Si bien algunos allanamientos no arrojaron resultados relevantes, en otros se secuestraron celulares que ahora serán peritados. La clave podría estar ahí: comunicaciones, contactos y posibles vínculos que ayuden a reconstruir la trama completa.

En cuanto al frente judicial, el principal apuntado, un hombre de 32 años relacionado con la venta de animales, fue imputado por abigeato agravado. Aunque recuperó la libertad, deberá cumplir estrictas medidas cautelares durante cuatro meses y portar una tobillera electrónica, lo que permitirá seguir cada uno de sus movimientos mientras la causa sigue su curso.