El chofer del camión que provocó el brutal choque en la Ruta 22 en la zona de Stefenelli, donde una pareja neuquina permanece en estado grave, fue acusado por "lesiones graves culposas". La fiscalía argumentó que invadido el carril contrario en plena curva, en un tramo con doble línea amarilla, al intentar un sobrepaso prohibido.

La fiscal Celeste Benatti no dejó lugar a dudas: el camionero Luis Coronel, oriundo de La Banda, Santiago del Estero, realizó una maniobra antirreglamentaria que terminó en un choque brutal. No fue un descuido, sino una decisión temeraria: adelantar en un sector donde la señalización es clara y tajante. Esa invasión de carril derivó en un choque frontal contra un Peugeot 208, cuyos ocupantes siguen peleando por su vida.

Un camionero que circulaba detrás fue testigo directo de la imprudencia. Al ver la maniobra, se tiró a la banquina para evitar el desastre, pero Coronel continuó en el carril contrario. El Peugeot intentó esquivar hacia su derecha, pero el impacto fue inevitable. El test postrerior descartó consumo de alcohol: lo que hubo fue imprudencia pura, una violación flagrante de las normas de tránsito.

Las víctimas neuquinas

El conductor del Peugeot permanece internado en Terapia Intensiva en Roca con traumatismo de cráneo, compromiso pulmonar y fracturas múltiples. Su acompañante, una mujer de 36 años también oriunda de Neuquén, fue trasladada al Hospital Castro Rendón, donde recibe atención especializada por sus lesiones severas en el rostro. El rescate fue desesperante: bomberos debieron cortar el vehículo para liberar a la pareja atrapada.

La jueza de garantías Natalia González dispuso que Coronel mantenga domicilio en Santiago del Estero, cumpla presentaciones semanales y tenga prohibida la salida del país hasta el 20 de agosto. Aunque podrá seguir manejando. La defensa no objetó la imputación y el acusado decidió no declarar.