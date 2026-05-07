Otro accidente de tránsito sacudió este miércoles por la noche a la ciudad de Cipolletti, cuando dos vehículos colisionaron en la Ruta 65, a pocos metros del Puente 83. El choque involucró a un Fiat Uno y un Volkswagen Passat, que terminaron con importantes destrozos tras el impacto.

La magnitud del siniestro generó alarma entre los automovilistas que circulaban por el sector. El Fiat Uno quedó con la carrocería visiblemente deformada, lo que provocó preocupación por el estado de sus ocupantes. Testigos relataron que el golpe fue tan fuerte que ambos rodados quedaron inmovilizados a un costado de la ruta mientras los equipos de emergencia desplegaban su trabajo.

Aunque no se registraron heridos de gravedad, el conductor del Fiat Uno necesitó asistencia médica inmediata en el lugar. Personal delSistema Integral de Atención Rionegrina de Medicina de Emergencias (SIARME) lo atendió por lesiones menores y por el estado de shock que presentaba tras el accidente. El resto de los ocupantes no sufrió consecuencias de consideración, pero igualmente fueron evaluados por los profesionales de salud.

La policía provincial montó un operativo de tránsito para ordenar la circulación y garantizar la seguridad de quienes pasaban por la zona. Se dispuso un desvío parcial y se implementaron controles para evitar nuevos incidentes. Como resultado, se generaron demoras y tránsito lento en un horario de gran movimiento vehicular, lo que incrementó la tensión entre los conductores. Las autoridades pidieron extremar la precaución al circular por el sector.