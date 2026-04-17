Neuquén impulsó la prohibición de limpiavidrios en los semáforos: “el espacio público debe ser un lugar seguro"

La Municipalidad de Neuquén presentó un proyecto de ordenanza en el Concejo Deliberante que propone prohibir de manera efectiva la actividad de limpieza de vidrios en semáforos y otros puntos de circulación vehicular. La iniciativa, impulsada con el acompañamiento del gobierno provincial, busca mejorar la seguridad vial y garantizar condiciones de convivencia en el espacio público.

La secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, fue la encargada de anunciar la medida, junto al ministro de Seguridad, Matías Nicolini, concejales y funcionarios. “La decisión está tomada: la actividad de limpiavidrios quedará prohibida en la ciudad de Neuquén”, afirmó la funcionaria, quien adelantó que el proyecto será tratado el lunes en comisión y podría ser aprobado el jueves en el recinto.

“El espacio público debe ser un lugar seguro para todos. No podemos permitir que el vecino se sienta vulnerable o condicionado mientras circula”, remarcó Pasqualini.

El 70% no son neuquinos

Antes de elaborar la propuesta, el municipio realizó un relevamiento que permitió dimensionar la problemática. Según detallaron, se identificaron cerca de cien personas que desarrollan esta actividad en distintos puntos de la ciudad, con variaciones según días y horarios.

A partir de esos datos, se diseñó un protocolo de intervención. El 70% de las personas no son oriundas de Neuquén, por lo que se buscará su revinculación con sus lugares de origen. En tanto, el 30% restante será incorporado a programas de capacitación laboral.

También se detectaron casos de consumo problemático, menores de edad y personas con discapacidad, que serán abordados por áreas específicas del Estado provincial y municipal.

Denuncias y respaldo legal

Desde el municipio indicaron que existen reiteradas denuncias en la línea 147 por situaciones de violencia o insistencia en los semáforos, lo que reforzó la decisión de avanzar con la normativa. Además, se detectaron casos con implicancias penales, que serán trabajados en conjunto con la Justicia.

Por su parte, el ministro Nicolini destacó que la ordenanza permitirá dotar de respaldo legal a inspectores y fuerzas de seguridad para intervenir en estas situaciones. “El objetivo es claro: calles seguras y libres de obstáculos”, afirmó, y agregó que la medida también apunta a proteger a quienes realizan esta actividad, muchos de los cuales se encuentran en contextos de vulnerabilidad.

"La actividad de limpiavidrios en los semáforos genera situaciones de inseguridad y de peligro, tanto por eventuales siniestros viales como por distintos conflictos que esta actividad conlleva. Esta preocupación fue transmitida por el intendente Mario Gaido al gobernador, quien puso a disposición todos los recursos del Estado provincial para acompañar e impulsar esta iniciativa”, expresó Nicolini.

En el ámbito legislativo, la concejala María Victoria Fernández anticipó que el proyecto será incorporado al temario de comisión y confió en que contará con el acompañamiento necesario para su aprobación, lo que permitiría establecer un marco normativo claro en el corto plazo.