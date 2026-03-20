Dos accidentes ocurrieron este viernes en Centenario. No hubo heridos, pero sí daños materiales y una discusión entre conductores.

El primero de los siniestros se registró minutos antes del amanecer del viernes sobre la Ruta Provincial N°7, en el tramo que conecta Neuquén con Centenario.

A la altura del barrio La Comarca, un Volkswagen Polo blanco despistó sobre la mano Neuquén–Centenario y terminó impactando de frente contra el guardarrail.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría Quinta. Según fuentes presentes, el conductor del vehículo no presentaba lesiones, por lo que solo se reportaron daños materiales.

El Volkswagen Polo color blanco despistó sobre la mano Neuquén-Centenario y chocó con su frente contra el guardarrail. Foto: Centenario Digital

Segundo accidente en Barrio Sarmiento: choque y discusión

El segundo hecho ocurrió cerca de las 11:45 en la calle Paraguay, en el Barrio Sarmiento, a pocos metros de la primera rotonda.

Un Chevrolet Corsa y un camión colisionaron en una zona con importante circulación vehicular.

De acuerdo con testigos, tras el impacto se produjo una discusión entre los conductores que se extendió hasta la llegada de efectivos policiales y personal de Tránsito de Villa Obrera.

Durante el procedimiento, mientras se realizaba el test de alcoholemia, uno de los involucrados manifestó su enojo al señalar que la boquilla a utilizar estaría sucia, lo que generó demoras en el operativo. El resultado del control habría sido negativo.

Circulación y daños

En ambos siniestros se registraron únicamente daños materiales.

Pese a tratarse de horarios de alto tránsito, especialmente en el caso de la Ruta 7 con circulación vinculada a la industria petrolera, no se reportaron interrupciones significativas en el tránsito.