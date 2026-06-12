El abogado defensor de Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como "Pequeño J", adelantó este viernes que apelará el procesamiento con prisión preventiva dictado en el marco de la causa que investiga el triple crimen con presuntas vinculaciones al narcotráfico ocurrido en Florencio Varela.

Lucas Contreras Alderete calificó la resolución judicial como una "sentencia arbitraria" y afirmó que la imputación formulada contra su cliente continúa siendo "vaga y precaria", una situación que, según indicó, la defensa viene denunciando desde etapas previas del expediente.

La decisión fue adoptada por el juez federal N° 2 del Departamento Judicial de Morón, Jorge Ernesto Rodríguez, quien procesó al ciudadano peruano como coautor de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, ensañamiento, alevosía y violencia de género, en tres hechos ocurridos en concurso real.

Los cuestionamientos a las pruebas incorporadas en la causa

De acuerdo con la presentación de la defensa, la supuesta ubicación de Valverde Victoriano en los momentos relevantes para la investigación estaría sustentada principalmente en declaraciones de terceros cuya credibilidad es objetada.

El letrado apuntó especialmente contra testimonios atribuidos a Celeste Magalí González Guerrero, otra de las personas detenidas en la causa, al sostener que tendría interés en mejorar su situación procesal. Además, señaló que existen otros testimonios que, según su postura, no fueron suficientemente individualizados.

Tras un operativo internacional, "Pequeño J" fue extraditado desde Perú y quedó alojado en el penal de Marcos Paz.

Para la defensa, esta situación dificulta la verificación de la fiabilidad de las declaraciones y afecta el pleno ejercicio del derecho de defensa.

Contreras Alderete también cuestionó la valoración de una conversación telefónica incorporada al expediente. Según sostuvo, no existirían elementos objetivos que permitan atribuir con certeza dicha comunicación a su defendido.

Una caso que generó conmoción desde Florencio Varela a todo el país

La investigación busca esclarecer el asesinato de Morena Verdi, de 20 años, Brenda Loreley Del Castillo, también de 20, y Lara Gutiérrez, de 15 años.

Las tres víctimas fueron halladas asesinadas y enterradas en septiembre de 2025 en una vivienda ubicada sobre la calle Chañar al 700, en el barrio Vatteone de la localidad bonaerense de Florencio Varela, en un caso que generó una fuerte repercusión pública y derivó en una compleja investigación judicial.

Mientras avanza la instrucción, la defensa de "Pequeño J" buscará que una instancia superior revise el procesamiento dictado por el magistrado federal, en una causa que continúa bajo investigación.