La violencia golpeó de lleno y sin aviso: un joven de 19 años fue asesinado a tiros en Cervantes en un ataque que tuvo la precisión de una emboscada. Recibió al menos un disparo y murió poco después, cuando era trasladado de urgencia al hospital de General Roca.

Todo empezó cerca de las 16:45, cuando un llamado encendió las alarmas. Del otro lado de la línea advertían sobre una persona herida de arma de fuego en una vivienda del pueblo. Cuando el patrullero llegó, la escena ya era desesperante: el joven estaba tirado, con una herida de bala y sin capacidad de reacción.

Qué dijeron los testigos tras el ataque al joven en Cervantes

Pero lo más inquietante apareció en los primeros relatos. Un testigo aseguró que los atacantes no actuaron al azar. Habrían llegado en una moto blanca de baja cilindrada, se acercaron y uno de ellos sacó un arma. Sin dudar, disparó al menos dos veces, uno de esos tiros fue letal.

El joven fue cargado en una ambulancia y trasladado de urgencia. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Ingresó al hospital sin signos vitales.

Mientras tanto, la investigación empezó a moverse rápido. La fiscalía tomó intervención inmediata y equipos de Criminalística trabajaron en el lugar levantando pruebas. Cada detalle cuenta: vainas, trayectorias, rastros. En paralelo, los sospechosos ya están identificados. Por estas horas la policía trabaja en varios allanamientos con el Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate (COER).