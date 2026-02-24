La violencia volvió a sacudir a Viedma en las últimas horas. Tras el ataque a una joven en el barrio 30 de Marzo, un nuevo episodio se registró en la madrugada de este martes en el barrio San Martín, donde un hombre de 34 años resultó herido de bala.

El hecho ocurrió alrededor de las 00:30 horas, cuando un llamado al 911 alertó sobre disparos en la calle Padre Serrano al 700. Al llegar, personal de la Unidad 59 encontró a la víctima dentro de una vivienda, quien manifestó haber recibido tres impactos de bala: dos en la pierna derecha y uno en el brazo izquierdo.

Según su relato, los agresores serían dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta tipo cross, de color negro y sin dominio visible, ambos con casco blanco.

El hombre fue asistido por el Sistema Integral de Atención Rionegrina de Medicina de Emergencia (SIARME) y trasladado al Hospital Artémides Zatti, donde recibió atención médica. Las lesiones fueron calificadas como leves, por lo que fue dado de alta y permanece en su domicilio.

Durante el operativo, personal del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) identificó en la vía pública a un joven con orden de detención vigente por otro hecho, quien fue trasladado a la unidad policial y no se descarta que esté vinculado al ataque.

En la vivienda se constataron nueve impactos de proyectil en la fachada y se hallaron doce vainas servidas calibre 9 milímetros en la calle. El fiscal Francisco Marano dispuso la intervención del CIJ y del Gabinete de Criminalística para avanzar con las pericias y determinar la secuencia del ataque.

La causa fue caratulada como “abuso de arma”, y la Policía continúa con las tareas investigativas para identificar a los responsables. Este episodio se suma al ataque registrado el lunes por la tarde en el barrio 30 de Marzo, donde una joven de 19 años también resultó baleada, lo que genera preocupación por la reiteración de hechos violentos en la capital rionegrina.