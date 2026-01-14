La madrugada del domingo dejó una violenta pelea afuera de un boliche bailable en Cervantes, Río Negro. La riña fue en la calle e involucró a un numeroso grupo de personas, entre hombres y mujeres de distintas edades.

En los videos difundidos se ven corridas, gritos y distintos enfrentamientos entre grupos. Las imágenes comenzaron a circular y viralizarse este miércoles y ya son parte de una denuncia policial presentada por las agresiones a un menor.

Una joven de 17 años resultó herida y debió ser atendida en el Sanatorio XXIII de General Roca, donde los profesionales médicos corroboraron las lesiones. Luego de la atención, su madre radicó la denuncia policial correspondiente.

Testigos aclararon que aunque en los videos se ve gran parte de la pelea y que eso será utilizado como evidencia, aunque no alcanza a reflejar todo lo que ocurrió y la violencia que se vivió en esa madrugada. Es por ello que los testigos serán citados a declarar para dar con los responsables y atribuirles los cargos correspondientes a cada uno.

Cabe destacar que además puede que haya menores involucrados en la pelea, como la joven herida, por lo cual lo más probable es que la causa se lleve adelante bajo hermetismo para proteger sus identidades.

Manifestaron que por el momento no hay personas imputadas y la causa recién está en plena etapa investigativa.