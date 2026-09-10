El sector norte de Roca quedó envuelto en una violenta secuencia que en pocas horas dejó un muerto, otro joven internado en estado gravísimo y una vivienda incendiada. La víctima fatal fue identificada como Mauricio Sebastián Molinez, quien fue alcanzado por uno de los numerosos disparos efectuados desde una moto contra el frente de una casa. Poco después, otro joven fue baleado y encontrado en Quinta 25. Y más tarde, prendieron fuego la casa de una prima de la primera víctima, los tres episodios podrían estar relacionados.

El primer ataque ocurrió cerca de las 23. Una moto 110cc. pasó frente a una vivienda y desde el rodado comenzaron a disparar contra el frente de la casa de Rivadavia al 4.700. Fueron varios tiros y uno de los proyectiles alcanzó a Molinez. El joven quedó gravemente herido y fue trasladado de urgencia al hospital Francisco López Lima.

Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados para intentar salvarle la vida, Molinez murió en el hospital. Su muerte convirtió el ataque contra la vivienda en un homicidio y abrió una investigación para determinar quiénes fueron los autores y, fundamentalmente, cuál fue el motivo que desencadenó la balacera. Y quienes serían los sospechosos que pasaron en una moto 110cc. efectuando disparos.

Mauricio Sebastián Molinez participó de una feroz golpiza a un menor a la salida de un bolliche de Roca y la Justicia lo absolvió a principios de agosto

Pero la violencia no terminó allí. Minutos después se produjo otro ataque en Don Bosco al 2900, donde un joven fue encontrado dentro de una vivienda de Don Bosco al 2.900, tendido en medio de un charco de sangre y con una herida de arma de fuego. La gravedad de su estado obligó a trasladarlo de urgencia al hospital, donde permanece internado en condiciones críticas.

El domicilio donde ocurrió este segundo episodio es otro de los puntos que ahora miran con atención los investigadores. Según la información reunida hasta el momento, se trataría de una vivienda vinculada con la venta de drogas, un dato que suma una línea de investigación sobre el posible trasfondo de la violenta secuencia.

Y todavía faltaba otro golpe. Más tarde, una vivienda ubicada en Albatros y Sarmiento fue incendiada deliberadamente. Se trata de la casa de una prima de Molinez. El fuego apareció después de los dos ataques a tiros y agregó un nuevo episodio a una noche marcada por la violencia.

Así, en pocas horas, el norte de Roca quedó atravesado por una sucesión de hechos que, de acuerdo con las primeras hipótesis, podrían tener un mismo origen. Primero Molinez muerto a tiros, después otro joven al borde de la muerte y finalmente el incendio de una vivienda familiar. Tres episodios distintos, pero con demasiadas coincidencias como para que los investigadores los analicen por separado.

El antecedente de Molinez

Además, la muerte de Molinez incorpora otro elemento que ahora forma parte del contexto de la investigación. Pocas semanas antes había sido absuelto en una causa por un brutal ataque contra un adolescente a la salida de un boliche, en la que había sido acusado junto con otros jóvenes. La absolución es un dato judicial concreto y no implica responsabilidad penal de Molinez por aquel hecho, pero el antecedente será inevitablemente analizado para establecer si existe alguna conexión con la violencia desatada ahora.

Por estas horas, la investigación intenta reconstruir cada movimiento, identificar a quienes participaron de los ataques y establecer si detrás de los disparos y del incendio existe una disputa común. Mientras tanto, el sector norte de Roca quedó marcado por una madrugada en la que las balas, la sangre y el fuego fueron parte de una misma secuencia que amenaza con revelar una guerra mucho más profunda de lo que inicialmente parecía.