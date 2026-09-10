La Justicia de Río Negro avanzó ayer en la investigación por la muerte de un bebé de un año que falleció después de que el vehículo en el que viajaba junto a sus padres cayera a un canal de riego en Chimpay. El dramático hecho ocurrió minutos después de las 6 de la mañana del 1 de enero, en plena madrugada de Año Nuevo.

La audiencia de formulación de cargos se realizó de manera virtual y, debido a que las personas involucradas son menores de edad, no se permitió el ingreso de la prensa. En la instancia, se formularon cargos contra el conductor y quedó formalmente abierta una investigación que tendrá un plazo de cuatro meses.

El adolescente acusado tiene 17 años y conducía un Renault Sandero en el que también viajaba su pareja, de 16, y el hijo de ambos, de apenas un año. La causa fue caratulada provisoriamente como homicidio culposo por la conducción imprudente y antirreglamentaria de un vehículo con motor, agravado por conducir con una alcoholemia igual o superior a 1 gramo por litro de sangre.

El siniestro ocurrió en la intersección de las calles 9 de Julio Norte y Los Claveles. Por circunstancias que todavía son materia de investigación, el joven perdió el control del automóvil, que despistó, volcó y terminó dentro del canal de riego. Los dos adolescentes lograron salir del agua por sus propios medios, pero rápidamente advirtieron que el bebé había quedado atrapado dentro del vehículo.

La desesperación se apoderó de la escena. Policías y bomberos voluntarios desplegaron un operativo para encontrar al pequeño. Dieron vuelta el automóvil y rompieron una de sus ventanillas para revisar el interior, pero en un primer momento no lograron localizarlo.

La búsqueda tuvo un giro dramático cuando una mujer que se encontraba en las inmediaciones advirtió que había visto un bulto flotando en el canal. Estaba aproximadamente a 300 metros del lugar donde había ocurrido el vuelco. Con la ayuda de un vecino, los efectivos lograron llegar hasta el pequeño y retirarlo del agua.

Los policías comenzaron de inmediato con las maniobras de reanimación y trasladaron al bebé de urgencia al hospital en un móvil policial. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados para salvarlo, el niño murió. Ahora la Fiscalía deberá avanzar con la investigación para determinar cómo ocurrió el vuelco y establecer las responsabilidades por la tragedia que sacudió a Chimpay en el comienzo de 2026.