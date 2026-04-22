Un brutal ataque a balazos en Comodoro Rivadavia dejó como saldo un doble homicidio y abrió una línea de investigación con fuertes implicancias judiciales. Entre las víctimas se encontraba Rodrigo Nieves, quien debía declarar en una causa clave horas después del crimen.

El hecho ocurrió en el barrio Pueyrredón, donde un vehículo fue interceptado y atacado con múltiples disparos. El conductor murió en el acto, mientras que la mujer que lo acompañaba falleció tras ser trasladada a un centro de salud.

Con el avance de la investigación, se confirmó que Nieves tenía previsto presentarse como testigo en el expediente por el asesinato de Matías Nieves, ocurrido en 2025, lo que encendió sospechas sobre un posible móvil vinculado al proceso judicial.

Fuentes del caso indicaron que el vehículo presentaba al menos diez impactos de bala, lo que evidencia un ataque directo y planificado, sin margen de escape para las víctimas. Los investigadores trabajan ahora en reconstruir el recorrido previo del auto, analizar cámaras de seguridad y determinar si el crimen forma parte de una escalada de violencia entre grupos enfrentados.

El trasfondo del caso remite a una serie de episodios previos, incluyendo el homicidio de Matías Nieves y un ataque armado contra un juzgado, lo que configura un escenario de conflicto persistente y alta tensión en la ciudad.