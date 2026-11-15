Mató a un hombre de un disparo y dijo que lo atacaron desde una moto: las cámaras revelaron otra historia

Un hombre fue acusado este domingo por matar de un disparo a otro hombre en Plottier y luego intentar ocultar lo ocurrido mediante una versión que atribuía el ataque a una persona que circulaba en una motocicleta. Según la investigación de la Fiscalía, las cámaras de seguridad permitieron reconstruir una secuencia completamente diferente.

La fiscal del caso Guadalupe Inaudi formuló cargos contra el acusado, identificado por sus iniciales como M.R., por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en calidad de autor.

El hecho ocurrió el sábado alrededor de las 10:15 en una vivienda del barrio Venezia II, en Plottier.

De acuerdo con la teoría presentada por la Fiscalía durante la audiencia, el imputado se encontraba en el patio delantero de la propiedad junto a su pareja y la víctima cuando se produjo una discusión.

En ese contexto, siempre según la acusación, M.R. efectuó al menos cinco disparos con un revólver calibre 22.

Uno de los proyectiles impactó en el tórax de la víctima y le provocó una lesión cardíaca que derivó en su muerte por shock hipovolémico.

Arrastró el cuerpo y escondió el arma, según la Fiscalía

La acusación sostiene que, pocos minutos después de los disparos, el hombre abrió el portón de la vivienda y arrastró el cuerpo desde el patio hasta la vereda.

También habría ocultado el revólver utilizado dentro del tanque de agua de la propiedad.

Una parte central de la reconstrucción surgió de las cámaras de seguridad existentes en el sector. Los registros captaron, según detalló el Ministerio Público Fiscal, la discusión previa, las detonaciones y las acciones posteriores del acusado.

En las grabaciones también se escucha al hombre pedir ayuda a su madre y decir: “Lo maté”.

Esos elementos permitieron a los investigadores avanzar sobre una hipótesis distinta de la que M.R. había brindado inicialmente a los policías.

Cuando los efectivos llegaron al lugar, el acusado sostuvo que la víctima había sido atacada por una persona que circulaba en una motocicleta.

Las primeras medidas de investigación permitieron descartar esa versión, de acuerdo con lo expuesto por la Fiscalía.

Durante el allanamiento de la vivienda, la Policía encontró el revólver calibre 22 escondido en el tanque de agua. También secuestró cartuchos, prendas de vestir, teléfonos celulares y otros elementos considerados de interés para la investigación.

Cuatro meses de prisión preventiva

Además de formular los cargos, el Ministerio Público Fiscal solicitó que el acusado permanezca detenido mientras continúa la investigación.

La asistente letrada Agustina Jarry, quien intervino en la audiencia junto a Inaudi, argumentó que existen riesgos de fuga y de entorpecimiento.

Entre los elementos planteados mencionó la versión inicial que habría dado el acusado para desviar la investigación, el ocultamiento del arma y un cambio de ropa posterior al hecho.

La Fiscalía también sostuvo que M.R. le pidió a un vecino que no entregara a la Policía las grabaciones de sus cámaras de seguridad.

A esos elementos agregó la falta de arraigo suficiente, la elevada pena en expectativa y el hecho de que el acusado conoce a vecinos que declararon como testigos presenciales.

El juez de garantías Marco Lupica Cristo avaló la formulación de cargos y dispuso cuatro meses de prisión preventiva, el mismo plazo solicitado por la Fiscalía.

El magistrado también prohibió durante cuatro meses la difusión de la identidad de la víctima y la dirección exacta donde ocurrió el hecho, tanto para preservar el lugar como para proteger la intimidad de su entorno, que al momento de la audiencia todavía no había podido ser notificado.