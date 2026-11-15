El fiscal jefe de Zapala, Matías Álvarez, formuló cargos a un hombre, identificado por sus iniciales como L.M.C., por tener estupefacientes con fines de comercialización. El imputado fue detenido durante una serie de allanamientos realizados anoche en Plottier y Zapala, en el marco de una investigación por comercialización de drogas que continúa en marcha y en la que hay otras personas investigadas.

Durante la audiencia en la que intervino junto al asistente letrado Guillermo Rodríguez, el fiscal jefe imputó a L.M.C por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en calidad de autor.

En el procedimiento realizado en Zapala, la investigación permitió atribuirle a L.M.C. la tenencia de 782,10 gramos de marihuana y 484,10 gramos de cocaína. Además, en el lugar se encontraron 21 plantines y 36 semillas de cannabis.

Parte de las sustancias estaba en el domicilio y otra cantidad fue hallada en un vehículo vinculado al imputado.

Durante el allanamiento también se secuestraron tres balanzas de precisión —una de ellas con restos de cocaína—, recortes de nylon, elementos para dosificar, una impresora portátil de etiquetas, teléfonos y una computadora. Además, se encontraron cartuchos de armas de fuego.

Investigación

La investigación se desarrolló entre el 24 de septiembre y el 13 de noviembre e incluyó tareas de vigilancia y análisis de movimientos bancarios. Entre otras medidas, los investigadores observaron movimientos compatibles con posibles intercambios de sustancias en el domicilio de L.M.C. También detectaron que recibía numerosas transferencias de dinero, pese a no tener un trabajo formal registrado ni una actividad comercial declarada en ese lugar.

Álvarez fundamentó el pedido de medidas cautelares en la necesidad de asegurar los fines del proceso. En ese sentido, señaló que L.M.C. tiene una causa por el mismo tipo de delito en la Justicia Federal.

El juez de garantías Juan Pablo Balderrama tuvo por formulados los cargos y convalidó la detención. Si bien dispuso la libertad del imputado, le impuso la obligación de presentarse cada 15 días ante la comisaría más cercana y la prohibición de salir de la provincia, durante los cuatro meses establecidos para la investigación.

Operativos simultáneos

Los nueve allanamientos realizados en Plottier y Zapala finalizaron a las 0:10 de ayer. Como resultado general del operativo, que incluye también la sustancia encontrada en una encomienda, se secuestraron 484,07 gramos de cocaína, 1,2 kilos de cannabis, 21 plantas de marihuana, semillas, $2.695.200, U$D 220, $56.000 chilenos, 18 teléfonos celulares, seis balanzas, cuatro notebooks, municiones y una camioneta Ford Ranger.

Además de L.M.C., otras cinco personas fueron notificadas de las actuaciones y quedaron en libertad supeditada al avance de la investigación. Una de ellas ya cumplía prisión domiciliaria en el marco de una condena de la Justicia Federal.