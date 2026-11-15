La fiscal del caso Guadalupe Inaudi formuló cargos a un hombre, identificado por sus iniciales como M.R., por matar de un disparo en el pecho a otro hombre, en una vivienda de la ciudad de Plottier en el loteo Venezia.

Durante la audiencia, que se realizó hoy al mediodía, el juez de garantías Marco Lupica Cristo avaló todos los planteos de la fiscal. Además, dispuso la prohibición de difundir la identidad de la víctima, como así también la dirección del lugar en el que ocurrieron los hechos, por un plazo de 4 meses.

Estas últimas dos medidas tienen que ver con resguardar el lugar y con proteger la intimidad del entorno de la persona fallecida, que al momento de la audiencia aún no habían podido ser informadas.

Cómo fue el ataque y el ocultamiento del cuerpo

El hecho ocurrió ayer, alrededor de las 10:15, en una vivienda del barrio Venezia II. Según la teoría del caso presentada por Inaudi, el imputado estaba en el patio delantero del domicilio junto a su pareja y la víctima, cuando, luego de una discusión, efectuó al menos cinco disparos con un revólver calibre 22. Uno de los proyectiles impactó en el tórax de la víctima y le provocó una lesión cardíaca que causó su muerte por un shock hipovolémico.

Unos minutos después, M.R. abrió el portón de ingreso y arrastró el cuerpo desde el patio hasta la vereda. También ocultó el arma utilizada en el tanque de agua de la vivienda.

La reconstrucción del episodio se sustentó, entre otros elementos, en registros de cámaras de seguridad que captaron la discusión, las detonaciones, el comportamiento posterior del imputado y el traslado del cuerpo. En las imágenes también se escucha al acusado pedir ayuda a su madre y decir: “Lo maté”.

El imputado dio una versión falsa

Las primeras medidas realizadas después del hecho permitieron descartar la versión que el imputado brindó a los policías que llegaron al lugar. Según esa explicación inicial, la víctima había sido atacada por una persona que se movilizaba en una motocicleta.

Durante el allanamiento realizado en la vivienda, el personal policial secuestró el revólver calibre 22 que estaba escondido en el tanque de agua, cartuchos, prendas de vestir, teléfonos celulares y otros elementos de interés para la investigación.

La fiscal atribuyó a M.R. el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en calidad de autor.

Prisión preventiva

Para fundamentar el pedido de prisión preventiva, sostuvieron que existen riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación. Entre otros aspectos, señaló que el imputado intentó desviar la pesquisa con una versión falsa sobre lo ocurrido, ocultó el arma utilizada, se cambió de ropa y le pidió a un vecino que no entregara a la Policía los registros de sus cámaras de seguridad.

También planteó que no tiene arraigo suficiente, que la pena en expectativa es elevada y que conoce a vecinos que declararon como testigos presenciales del hecho.

El juez de garantías Marco Lupica Cristo hizo lugar a todos los pedidos y dispuso la prisión preventiva por un plazo de cuatro meses.