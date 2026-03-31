“Me apuntó, pero no llegó a gatillar”: el portero que desarmó al atacante en Santa Fe evitó una tragedia mayor. En medio del horror, su intervención fue clave para frenar al adolescente armado dentro de la escuela.

Fabio, trabajador del establecimiento en San Cristóbal, logró reducir al joven de 15 años que había atacado a tiros a sus compañeros y le quitó el arma en un momento crítico. “Hice lo que tenía que hacer”, relató sobre la decisión que tomó en cuestión de segundos, cuando se encontró cara a cara con el agresor.

Según reconstruyó, el adolescente llegó a apuntarle directamente, aunque no alcanzó a disparar. “Me apuntó, pero no llegó a gatillar”, contó en diálogo con Telenoche.

El portero advirtió que la situación pudo haber sido aún más grave. “Podría haber matado a más alumnos”, aseguró, al describir que el joven estaba preparado para seguir disparando. De hecho, detalló que el atacante tenía varios cartuchos encima y cargaba el arma con rapidez, lo que evidenciaba que podía continuar el ataque.

“Tenía los cartuchos colgados, cruzados. Vi cuando cargó los últimos tiros”, explicó, y agregó que en ese momento el adolescente ya no parecía tener un objetivo claro: “Tiraba a cualquier lado”.

Otro aspecto que llamó la atención fue el estado del agresor tras el ataque. Según el testimonio, se encontraba desorientado y sin poder responder con claridad. “No sabía dónde estaba ni qué había hecho”, sostuvo Fabio, quien logró hablarle brevemente antes de desarmarlo.

Sin tener un vínculo cercano con los alumnos, explicó que actuó por impulso. “No sé qué se me pasó por la cabeza, fui y le saqué el arma”, recordó.

Padre de un nene de 9 años, reconoció que en ese instante también pensó en su familia, mientras tomaba la decisión de intervenir.