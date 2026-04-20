Un episodio inquietante se registró en pleno centro de Neuquén, cuando un hombre comenzó a patear las puertas de distintos comercios sobre calle Roca al 90, cerca de la medianoche.

La secuencia fue advertida por vecinos y personas que circulaban por la zona, quienes observaron cómo el individuo avanzaba sobre los locales con una actitud violenta.

De puerta en puerta

Según relataron testigos, el hombre no se detuvo en un solo lugar. Se desplazaba por la cuadra y golpeaba los accesos de los comercios, uno tras otro.

El comportamiento no pasó desapercibido. La intensidad de las patadas y la forma en que se movía generaron preocupación entre quienes estaban en el sector.

“Estaba muy alterado”, señalaron.

Una escena que duró varios minutos

El episodio no fue inmediato ni aislado. La situación se prolongó durante varios minutos, lo que hizo que más personas se detuvieran a mirar o siguieran lo que ocurría a distancia.

Al tratarse de una zona céntrica, con locales comerciales a ambos lados de la calle, cada golpe resonaba con fuerza y aumentaba la tensión.

Sin información oficial

Hasta el momento, no se informó oficialmente si los comercios sufrieron daños ni si intervino personal policial.

Tampoco trascendieron detalles sobre la identidad del hombre ni sobre cómo terminó la situación.

Preocupación en la zona

El hecho dejó expuesta una escena que, por su nivel de agresividad y el lugar donde ocurrió, generó inquietud entre vecinos y comerciantes.

En una cuadra donde el movimiento suele ser constante durante el día, la imagen de puertas siendo golpeadas en plena noche abrió interrogantes sobre lo que puede pasar cuando no hay presencia visible de control en el lugar.