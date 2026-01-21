Un hombre de 54 años fue detenido este martes a la noche, luego de protagonizar un episodio que sorprendió por la gravedad de la violencia. En un domicilio de calle Libertad al 3000 de General Roca, el sujeto agredió a su propia madre y provocó destrozos en la vivienda.

Efectivos policiales de la Subcomisaría 69º intervinieron luego de la denuncia de una mujer, hermana del detenido, que advertía sobre la agresión a la madre de ambos. Al arribar al lugar, constataron que el hombre estaba en un estado de extrema agresividad, insultando y amenazando a sus familiares mientras blandía un machete.

Los agentes intentaron calmarlo, pero al no tener respuesta y ante el riesgo que significaba para las personas que se encontraban en el lugar, debieron reducirlo y detenerlo.

La mujer agredida sufrió lesiones de carácter leve, y se constataron también los daños efectuados a la vivienda. En el lugar también intervino el gabinete de criminalística, que realizó los trabajos correspondientes. Por disposición de la fiscalía de turno, el hombre quedó detenido y se le imputaron los delitos de resistencia a la autoridad, amenazas calificadas, lesiones leves y daños.