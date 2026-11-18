Una investigación por contrabando internacional terminó con cinco personas detenidas y el secuestro de 130.050 paquetes de cigarrillos extranjeros, durante seis allanamientos realizados en Mendoza, Neuquén y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El operativo fue llevado adelante por Gendarmería Nacional, con colaboración de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). La mercadería incautada, junto con vehículos, dispositivos electrónicos y otros elementos, fue valuada en $329.710.000.

La organización utilizaba distintas rutas para trasladar cigarrillos de origen brasileño y paraguayo hacia Chile. Además, los investigadores detectaron una modalidad de envío postal desde Mendoza hacia Neuquén, mediante encomiendas que llevaban como remitente el nombre del principal investigado.

Cómo funcionaba la banda que trasladaba cigarrillos hacia Chile

La investigación comenzó en Mendoza, a partir de una causa judicial por infracción a la Ley 22.415 del Código Aduanero. Las primeras pesquisas estuvieron a cargo de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales «Mendoza» de Gendarmería Nacional.

Los investigadores profundizaron las tareas después de tres procedimientos realizados en Neuquén, donde los efectivos habían secuestrado 301 cajas de cigarrillos.

A partir de esos primeros operativos, se desplegaron tareas de campo, análisis de información y escuchas telefónicas que permitieron reconstruir el funcionamiento de la organización, identificar los roles de sus integrantes y establecer los medios utilizados para transportar la mercadería.

Uno de los aspectos centrales fue la utilización de rutas alternativas para llegar a Chile, debido a la intransitabilidad del Paso Internacional Cristo Redentor, en Mendoza.

De esta manera, la organización habría adaptado sus recorridos para continuar con el traslado ilegal de los cigarrillos hacia el país vecino.

Enviaban cigarrillos por encomiendas desde Mendoza a Neuquén

Otro de los mecanismos detectados durante la investigación fue el envío de paquetes postales entre ambas provincias.

Según la información difundida por Gendarmería, los integrantes de la banda despachaban encomiendas desde Mendoza hacia Neuquén y utilizaban como remitente el nombre del principal investigado.

Esta modalidad se sumaba al traslado de mercadería mediante vehículos y recorridos alternativos, lo que permitió a los investigadores identificar distintas formas de funcionamiento de la organización.

Con los elementos reunidos, el magistrado interviniente autorizó seis allanamientos en Mendoza, Neuquén y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en domicilios que eran utilizados para almacenar los productos.

Qué encontraron en los seis allanamientos

Durante dos días, efectivos de distintas unidades de Gendarmería Nacional realizaron los procedimientos con la colaboración de personal de ARCA, a través de la Dirección Regional Aduanera de Cuyo.

Como resultado de los registros, secuestraron:

130.050 paquetes de cigarrillos de origen brasileño y paraguayo.

2.160 unidades de pirotecnia.

Cinco vehículos.

Artículos de bazar y productos de cuidado personal.

Dos antenas satelitales.

Tres equipos de comunicación VHF y Handy.

20 teléfonos celulares.

600 dólares estadounidenses.

El valor total de los elementos incautados fue estimado en $329.710.000.

Además, cinco personas quedaron detenidas por infracción al Código Aduanero, mientras continúa la investigación judicial para determinar el alcance de las maniobras y las responsabilidades de cada integrante.

La conexión con el operativo de contrabando en la Ruta 23

El avance de la investigación también permite ampliar el contexto de un procedimiento que ya había sido publicado en Mejorinformado. El 28 de octubre, alrededor de las 21.30, efectivos del Escuadrón 31 de Las Lajas interceptaron un cargamento de cigarrillos en la zona rural de Paraje Litrán, sobre la Ruta Provincial 23.

En aquel operativo fueron detenidas cuatro personas y se secuestraron vehículos, teléfonos celulares, antenas satelitales y un cargamento de cigarrillos extranjeros valuado en aproximadamente $230 millones.

La intervención permitió establecer contacto con la Sede Fiscal Descentralizada de Mendoza, que llevaba adelante una investigación por presunto contrabando.

Los nuevos allanamientos muestran la dimensión territorial que alcanzó la pesquisa: ya no se trataba solamente de un traslado detectado en una ruta neuquina, sino de una organización investigada en distintas provincias y con diferentes mecanismos para movilizar y almacenar la mercadería.

En las tareas de vigilancia, seguimiento y controles preventivos también participaron las Unidades de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales "Zapala" y "Neuquén", además de los Escuadrones 31 "Las Lajas" y 32 "Aluminé".