Un procedimiento de efectivos del Escuadrón 31 de Las Lajas “Gend. Juan Carlos Treppo” secuestró un importante cargamento de mercadería que era transportada ilegalmente.

El operativo se dio este miércoles 28 de octubre, a las 21.30, por infracción a la Ley 22.415 en la Ruta Provincial 23, Paraje Litrán en Neuquén.

Comenzó mientras personal de la Sección Núcleo realizaba un patrullaje preventivo en zona rural sobre RP 23, observó la presencia de dos vehículos tipo camioneta y una combi tipo furgón que arribaron al lugar.

Al proceder con el control de los vehículos mencionados, el personal interviniente observó que, desde el sector denominado “Cantera”, cuyo camino conduce hacia un paso no habilitado con destino a la República de Chile, salía un vehículo tipo automóvil.

En ese momento su conductor intentó evadir la presencia de la patrulla, logrando que el personal detenga su marcha e inicie el correspondiente control.

Qué encontraron y cómo continúa la investigación junto con Mendoza por contrabando

Como resultado de la inspección sobre los primeros vehículos, se observó a simple vista bultos de forma cuadrangular, compatibles con cajas, cubiertos con nylon de color negro, que contendrían cigarrillos de origen extranjero con un valor de 230 millones.

Durante el desarrollo del procedimiento, uno de los conductores de las camionetas manifestó que el propietario de la mercadería sería el conductor del automóvil interceptado.

A partir de esto se tomó contacto con la Sede Fiscal Descentralizada de Zapala, quienes orientaron al personal interviniente a establecer comunicación con la Sede Fiscal Descentralizada de Mendoza, por una investigación judicial en curso por presunto contrabando de cigarrillos.

La fiscalía ordenó el traslado del procedimiento hacia el asiento de esta Unidad, a los efectos de continuar con las actuaciones de rigor.

En total se secuestro la totalidad de la mercadería, además los cuatro vehículos involucrados, teléfonos celulares, antenas starlink y quedaron detenidos los cuatro ciudadanos presentes.

Allí se procedió con la requisa de los vehículos y los ciudadanos quedaron detenidos en Zapala, a disposición de las diligencias de Sede Fiscal Descentralizada Mendoza.