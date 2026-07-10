Contrabando en Argentina: cuáles son los productos que más se comercializan de manera ilegal

El contrabando se consolidó como uno de los principales desafíos para la economía argentina. Según un informe difundido este jueves, el comercio ilegal ya representa alrededor del 5% del Producto Bruto Interno (PBI), una cifra que refleja el crecimiento sostenido de una actividad que impacta tanto en la recaudación fiscal como en la producción nacional.

La expansión de estas maniobras genera una fuerte preocupación entre empresarios, trabajadores y organismos de control, ya que implica una competencia desleal para las industrias que operan dentro de la legalidad y una importante pérdida de recursos para el Estado. Las estimaciones indican que la evasión asociada al contrabando supera los US$2.000 millones anuales.

Cuáles son los productos más afectados

Entre los productos que más ingresan al país por canales ilegales aparecen los celulares, la indumentaria, los neumáticos, los cigarrillos y diversos artículos electrónicos. También se detectó un crecimiento del contrabando en termos para mate y accesorios tecnológicos, sectores que registran un fuerte avance de la informalidad.

Los informes privados señalan que uno de cada tres teléfonos celulares nuevos activados en Argentina ingresó sin cumplir los procedimientos aduaneros correspondientes. En paralelo, desde el sector textil denuncian un aumento de la mercadería ilegal proveniente principalmente de países limítrofes.

Las mayores pérdidas económicas se concentran en el mercado tabacalero, seguido por los rubros textil, neumáticos y telefonía móvil.

Impacto en el empleo y en la producción nacional

El crecimiento del contrabando no sólo afecta la recaudación tributaria. También golpea de lleno a la industria argentina y al empleo formal. Diversos sectores productivos advierten sobre cierres de empresas, reducción de ventas y pérdida de puestos de trabajo ante la imposibilidad de competir con productos que ingresan sin pagar impuestos ni cumplir controles.

En la industria textil, por ejemplo, empresarios sostienen que la combinación de importaciones, caída del consumo y comercio ilegal provocó una fuerte crisis durante los últimos años.

La preocupación del Gobierno y los debates en el Congreso

El avance del comercio ilegal ya llegó a la agenda política. Desde distintos organismos nacionales se impulsaron mesas de trabajo para combatir el contrabando y la falsificación de mercadería, mientras que en el Congreso existen proyectos que buscan aumentar los controles sobre las plataformas de venta online donde se comercializan productos sin trazabilidad.

Los especialistas advierten que el fenómeno combina problemas de control fronterizo, fiscalización aduanera y comercio electrónico, por lo que requerirá medidas coordinadas entre el Gobierno nacional, las provincias y las fuerzas de seguridad.

Por qué el contrabando también afecta a todos los consumidores

Aunque muchas veces el contrabando aparece asociado a precios más bajos, los expertos remarcan que detrás de estos productos suele haber ausencia de controles de calidad, falta de garantías y riesgos para la salud y la seguridad de los consumidores. Además, la menor recaudación limita recursos que podrían destinarse a obras públicas, educación, salud e infraestructura.