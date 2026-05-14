Un hombre de 38 años fue demorado este miércoles en el barrio Maronese de la ciudad de Neuquén luego de que efectivos policiales detectaran que portaba un arma de fuego y distintos elementos considerados de interés para la investigación.

Cómo fue el operativo que permitió detener al hombre armado

El procedimiento fue llevado adelante por personal de la Comisaría 21° Barrio Melipal, que realizaba patrullajes preventivos en la zona tras recibir llamados de vecinos preocupados por la presencia de tres sujetos en actitud sospechosa. Según describieron, las personas merodeaban por distintas viviendas de ese sector de la ciudad.

Según informaron fuentes policiales, durante el recorrido los uniformados lograron ubicar a uno de los hombres cuyas características coincidían con los datos aportados en las denuncias. Y eso que empezó como un simple control, terminó desencadenando una detención.

Algunas de las pertenencias que tenía el hombre demorado en el barrio Maronese del Oeste neuquino

El revólver y las municiones, en un bolso

Al momento de identificarlo y requisar sus pertenencias, los efectivos observaron la culata de un arma sobresaliendo de un bolso negro. De inmediato procedieron a demorarlo para evitar riesgos en la vía pública.

Durante el secuestro de elementos, la Policía encontró un revólver calibre 38 con dos cartuchos completos, además de un teléfono celular, un bolso, un pasamontañas y guantes.

La investigación ahora buscará determinar si el hombre tenía antecedentes y cuál era el objetivo de los movimientos detectados por los vecinos en el barrio Maronese.

Qué hacer ante un hecho de violencia o movimientos sospechosos

El episodio de este miércoles es una muestra más de la preocupación de los vecinos ante hechos de inseguridad. Hechos en los que los vecinos reclaman mayor presencia policial y patrullajes preventivos, especialmente en horas de la noche.

La Policía provincial mantiene operativos preventivos en distintos puntos de la ciudad de Neuquén y otras localidades del Alto Valle, con controles vehiculares, identificación de personas y recorridos en zonas consideradas sensibles. Las autoridades recomiendan la utilización de los canales de emergencia ante situaciones sospechosas y evitar confrontaciones directas.