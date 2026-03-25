Un control de rutina en el barrio Costa Norte de Cipolletti terminó con un hombre detenido en plena madrugada y una moto robada recuperada.

Todo ocurrió cerca de la 1 de la madrugada del domingo en la zona rivereña, cuando efectivos que patrullaban el sector detectaron a un hombre de unos 30 años a bordo de una moto de 110 cc. A simple vista, nada fuera de lo común. Sin embargo, al frenar la marcha y pedirle la documentación, empezaron los problemas.

Según su propio relato, el conductor había conseguido el rodado a cambio de una bicicleta, en un arreglo informal con un vecino que, casualmente, nunca le entregó los papeles. Una versión débil, improvisada, de esas que suelen aparecer cuando no hay cómo justificar lo injustificable.

Al chequear el número de motor en el sistema informático, saltó el dato que terminó de desarmar la historia: la moto tenía pedido de secuestro vigente desde julio de 2025 por un robo. Es decir, no había dudas, el vehículo estaba marcado.

A partir de ahí, el procedimiento fue directo. Los uniformados secuestraron la moto en el acto y trasladaron al hombre a la unidad policial, donde quedó a disposición de la fiscalía en una causa por encubrimiento. No hubo resistencia ni incidentes, pero sí un final previsible.