Un hombre fue condenado a seis meses de prisión efectiva luego de protagonizar una violenta agresión contra un policía dentro de la Subcomisaría 79° del barrio 1200 Viviendas. El acusado golpeó, escupió, lesionó y amenazó al efectivo mientras permanecía demorado en la dependencia policial. Como tenía antecedentes penales computables, la Justicia homologó la pena, declaró su reincidencia y ordenó su cumplimiento efectivo.

El episodio ocurrió en febrero pasado, cerca de las 22, cuando el hombre ingresó a la dependencia de Cipolletti en calidad de demorado. Lo que parecía ser un procedimiento de rutina terminó transformándose en una escena de extrema tensión para el personal de guardia. Según detalló el Ministerio Público Fiscal, el acusado fue recibido por un efectivo que cumplía funciones de cuartelero. Sin embargo, durante la requisa preventiva, el hombre perdió el control, comenzó a lanzar insultos contra el uniformado y lo empujó con la intención de escapar de la dependencia.

Pero la situación no terminó allí. De acuerdo con la acusación, el demorado fue trasladado hasta el sector de calabozos y, en medio del procedimiento, escupió al uniformado directamente en el rostro. Acto seguido, le propinó un golpe de puño en la zona del pómulo derecho, incrementando aún más el nivel de violencia dentro de la comisaría.

Asimismo, cuando el policía logró introducirlo en el calabozo y se disponía a retirarse del lugar, ocurrió el episodio que agravó todavía más la situación judicial del acusado. El hombre cerró violentamente la reja y atrapó la mano del efectivo, provocándole una lesión en uno de sus dedos. Como si eso fuera poco, también lo amenazó y le advirtió que iría a buscarlo cuando recuperara la libertad.

Posteriormente, las lesiones sufridas por el uniformado fueron certificadas por un médico del hospital local. Tanto el golpe recibido en el rostro como la herida en la mano quedaron documentados y pasaron a formar parte de las pruebas reunidas por la Fiscalía. Frente a ese escenario, los hechos fueron encuadrados como atentado contra la autoridad agravado en concurso ideal con lesiones leves agravadas, atribuyéndole al acusado la responsabilidad como autor de los delitos.

Por otra parte, durante la audiencia también se informó que el hombre contaba con antecedentes penales computables. Entre ellos figuraba una unificación de pena de un año de prisión en suspenso y dos años de pautas de conducta impuestas en 2021, antecedentes que tuvieron un peso determinante al momento de definir la sanción.

En ese contexto, la Fiscalía solicitó una condena de seis meses de prisión efectiva, la declaración de reincidencia y la renuncia a los plazos procesales. La propuesta avanzó rápidamente debido a que el acusado reconoció los hechos y admitió su responsabilidad. Finalmente, el juez de Juicio aceptó el acuerdo presentado por las partes y homologó la resolución.