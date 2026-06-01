Un siniestro vial de consideración se registró en la mañana de este lunes sobre calle Kennedy, a la altura del barrio Rincón de Oro, en Fernández Oro, cuando un camión Mercedes-Benz con acoplado cargado de mercadería terminó volcado sobre un desagüe. El hecho ocurrió minutos antes de las 7, durante una maniobra de giro.

Según informaron fuentes policiales, el acoplado cayó sobre la zanja y provocó el vuelco de gran parte de la carga, compuesta por packs de aceite. La calle permaneció totalmente cortada al tránsito mientras trabajaban efectivos policiales y personal de emergencia para asegurar la zona y retirar el vehículo, que había partido desde Buenos Aires con destino a Neuquén.

El conductor, de 27 años, se encuentra en buen estado de salud y no sufrió lesiones, aunque debió permanecer en el lugar hasta que se completaron las actuaciones de rigor. Desde la policía rionegrina señalaron que el tránsito fue normalizado luego de las tareas preventivas y de resguardo. El operativo incluyó la señalización del sector y la coordinación con personal de emergencia para evitar inconvenientes en la circulación vehicular.

El acoplado transportaba packs de aceite

La carga derramada generó preocupación en los vecinos del barrio Rincón de Oro, quienes observaron el despliegue de los equipos de seguridad. Algunos residentes se acercaron para seguir de cerca el procedimiento y remarcaron la necesidad de contar con mayor control en el tránsito pesado que atraviesa la zona.

Asimismo, las autoridades remarcaron que se trató de un incidente aislado y que no hubo riesgo para terceros, pero se solicitó extremar precauciones en maniobras de giro y en sectores con desagües abiertos, donde el peso de los acoplados puede desestabilizar la unidad y destacaron que la rápida intervención permitió despejar la calle y evitar mayores complicaciones en el inicio de la jornada laboral.